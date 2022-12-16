Працюватиме по Криму та Росії: експерт назвав переваги БПЛА "Сокіл-300" (відео)

Український безпілотник від КБ "Промінь" може долати відстань до 3000 км, стежити за окупантами з великої висоти та запускати ракети.

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Державне конструкторське бюро "Промінь" розробило український бойовий безпілотник під назвою "Сокіл-300". Засновник компанії з виробництва БПЛА DroneUA Валерій Яковенко розповів про його особливості та переваги проєкту "Гроші".

Безпілотник "Сокіл-300" поєднує в собі розвідувальні технології та різні види озброєння, зокрема керовані ракети. Число у назві означає, що апарат здатний переносити до 300 кг корисного навантаження. Стандартна комплектація передбачає чотири крилаті ракети, встановлені на підвісах під крилами.

Валерій Яковенко головною перевагою "Сокіл-300" перед іншими українськими розробками вважає велику дальність польоту. Залежно від ваги корисного навантаження "Сокіл-300" може долати від 1300 до 3000 км.

"Його вага, дальність ходу, довгий час перебування у повітрі дає йому можливість працювати на відстані сотні кілометрів від точки зльоту. Однозначно по Криму Україна зможе працювати якісно. Таке обладнання також ставить під загрозу цілі, які можуть бути на території РФ", — пояснив Валерій Яковенко.

Експерт додав, що "Сокіл-300" є власною розробкою України, що дозволить масштабувати виробництво та отримати якісні БПЛА набагато дешевше, ніж купуючи закордонні аналоги. За його оцінкою, українські підприємства можуть випускати десятки таких безпілотників щомісяця.

Як розповіли розробники з конструкторського бюро "Промінь", дрон "Сокіл" оснащений камерами та тепловізором, що дозволяє вести спостереження з великої висоти (до 10 км), а також коригувати артилерію та будь-які інші засоби вогневої підтримки. У такому разі безпілотник стає недосяжним для зенітних комплексів ЗС РФ. За допомогою вбудованих радарів БПЛА виявляє техніку супротивника та передає їх координати з точністю близько 0,3 метра, рухаючись разом з тим зі швидкістю до 200 км/год.

"Невеликий прилад — радіолокатор із синтезованою апертурою, дозволяє летіти та сканувати місцевість завширшки 5 км. Ми у будь-який час дня та ночі можемо "пропрасувати" певну смугу і передати дані на командний пункт", — зазначив керівник КБ "Промінь" Олег Коростильов.

Окрім фото та відео, "Сокіл" здатний складати докладні карти місцевості, відзначаючи розташування техніки та живої сили ЗС РФ. Командування ЗСУ зможе використовувати її для планування наступальних дій та завдання дистанційних ударів.

Нещодавно співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін розкрив характеристики українського дрона "Сокіл-300". За його словами, апарат озброюється керованими ракетами РК-2П, Р2-М та РК-10 з радіусом дії до 10 км.

Характеристики БПЛА "Сокіл-300"

Корисне навантаження: до 300 кг;

Максимальна швидкість: 580 км/год;

Тривалість польоту: до 26 год;

Максимальна висота: 12 км;

Вартість: близько 2 млн дол.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що в Україні розробляють безпілотники з дальністю польоту до 3000 км. За його інформацією, проєктом займається приватна компанія.