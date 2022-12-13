"Сокіл-300" та морський "камікадзе": експерт розкрив характеристики нових українських дронів

Літальний апарат "Сокіл-300" кращий від знаменитого Bayraktar TB2, а морські дрони взагалі не мають аналогів у світі, стверджує Анатолій Амелін.

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Бойові дії в Україні кардинально змінили українські розробки: бойовий дрон "Сокіл-300" та морський безпілотник-камікадзе. Співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін розкрив їхні особливості та характеристики у колонці на сайті "НВ".

За його словами, "Сокіл-300" призначений як для ведення розвідки, так і для ударів глибоко в тилу противника. Для цього апарат оснащений керованими ракетами РК-2П, Р2-М та РК-10 з радіусом дії до 10 км. Дальність польоту "Сокола" досягає 3 300 км, тому під час запуску з України військові можуть атакувати Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Грозний і навіть Перм.

Характеристики "Сокіл-300":

корисне навантаження: до 300 кг;

максимальна швидкість: 580 км/год;

тривалість польоту: до 26 години;

максимальна висота: 12 км.

вартість: приблизно 2 млн дол.

Анатолій Амелін порівняв "Сокіл-300" зі знаменитим турецьким безпілотником Bayraktar TB2, який ЗСУ активно використовували на початку війни:

корисне навантаження: 55 кг;

дальність дії зв'язку: до 300 км;

максимальна швидкість: 222 км/год;

стеля висоти: 8,2 км;

тривалість польоту: 24 години;

вартість: від $1 млн до $5 млн, залежно від комплектації.

"Український безпілотник на голову вищий, ніж Байрактар, при цьому дешевший. Як бачимо, українські зброярі можуть бути дуже і дуже конкурентними. Питання в системі забезпечення замовлення і конкуренції", — зазначив експерт.

Морські дрони, назва яких поки що невідома, незабаром створять цілий флот. Як з'ясував Анатолій Амелін, вони отримали систему криптографічного захисту, яка дозволяє безпечно передавати військовим до трьох відеопотоків в HD-дозолі. Він може керуватися оператором вручну, за допомогою супутника і переміщатися автономно за допомогою технології інерційної навігації — вона не вимагає наявності зв'язку для визначення розташування апарата, що корисно в разі "глушіння" сигналів противниками.

Характеристики морського дрона:

швидкість: 80 км/год;

дальність дії: до 400 км;

дальність ходу: до 800 км;

бойова частина: до 200 кг вибухівки.

Анатолій Амелін зазначив, що швидкохідні катери, які США передає Україні, розганяються лише до 54 км/год. Крім того, морські дрони мають більшу бойову силу, ніж українські крилаті ракети "Нептун" (150 кг вибухівки) і протикорабельних ракет Harpoon (225 кг). ЗСУ можуть відправляти нові безпілотники з Чорноморська Одеської області до Севастополя, оскільки відстань між ними становить 292 км.

"Аналогів в інших арміях не знайшов. Ідея створення москітного флоту дронів дуже крута та змінює картину бойових дій в акваторії нашого Чорного моря", — прокоментував співзасновник Українського інституту майбутнього. — "А тепер уявіть, що Україна має, наприклад, 100 морських дронів і 100 авіаційних дронів. Як змінюється карта бойових дій і наші можливості?".

Нещодавно глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що українська армія отримає Флот морських дронів до кінця 2022 року. За сім місяців фонду UNITED24 вдалося зібрати понад $237 млн на виробництво таких апаратів.

У минулому році з'явилася інформація, що Міноборони може замовити БПЛА "Сокіл-300" у КБ "Луч". У грудні 2021 року генеральний конструктор Олег Коростильов заявив: уряд вирішив профінансувати розробку дрону для подальшого постачання ВМС України.