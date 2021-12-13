Міноборони може замовити розробку ударного БПЛА "Сокіл-300" від КБ "Луч" (фото)

Безпілотний комплекс можуть почати серійно виробляти вже через півтора-два роки, багато робіт уже випробувано на РК "Нептун".

Генеральний директор і генеральний конструктор ДККБ "Луч" Олег Коростельов заявив, що Міністерство оборони України планує профінансувати дослідно-конструкторські роботи зі створення безпілотного комплексу "Сокіл-300". Про це він сказав в інтерв'ю Security talks із Валентином Бадраком.

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За словами Коростельова, Міноборони, імовірно, найближчим часом профінансує дослідно-конструкторські роботи, якщо це станеться, безпілотний комплекс розроблять у дуже стислі терміни. Його можуть постачати для Військово-морських сил.

"Наші "стукання у двері" замовника практично увінчалися успіхом. Я думаю, наше Міністерство оборони замовить нам цю роботу", — зазначив Коростельов.

Усі роботи на підприємстві обіцяють виконати завдяки тому, що більшість роботи з розробки найскладніших елементів внутрішніх систем вже існує та випробувана на комплексі "Нептун". Тому до перших польотів пройде менше року, а завершити їх можуть за півтора року.

Протягом півтра-двох років на КБ "Луч" планують розпочати серійне виробництво ударно-розвідувального комплексу. Компанія планує поставити на "Сокіл-300" іноземний двигун через відсутність аналогів серед вітчизняних виробників. В Україні виробляють двигуни на 250, 300 к.с. і більше, а потрібен двигун на 150 кінських сил.

За своїми характеристиками "Сокіл-300", як стверджує Коростельов, буде не гіршим, ніж турецькі Bayraktar TB2.

Заявлені характеристики "Сокіл-300" і порівняння з Bayraktar TB2:

Корисне навантаження — 300 кг (55 кг)

Максимальна швидкість — 230 км/год (222 км/год)

Крейсерська швидкість — 150 км/год (130 км/год)

Максимальна дальність дії – 150/300 км (150 або 300 км)

Час польоту – 26 годин (24 години).

Нагадаємо, у червні заявлялося, що КБ "Луч" планує підняти в небо ударний БПЛА "Сокіл-300" на початку 2022 року. У квітні заявлялося, що до кінця 2021 року розпочнуться випробування ударного безпілотника