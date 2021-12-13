Минобороны может заказать разработку ударного БПЛА "Сокіл-300" от КБ "Луч" (фото)

Беспилотный комплекс могут начать серийно производить уже через полтора-два года, многие работы уже опробованы на РК "Нептун".

Генеральный директор и генеральный конструктор ГККБ "Луч" Олег Коростелев заявил, что Министерство обороны Украины планирует профинансировать опытно-конструкторские работы по созданию беспилотного комплекса "Сокіл-300". Об этом он сказал в интервью для Security talks с Валентином Бадраком.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам Коростелева, Минобороны, вероятно, в ближайшее время профинансирует опытно-конструкторские работы, если это произойдет, то беспилотный комплекс разработают в очень сжатые сроки. Его могут поставлять для Военно-морских сил.

"Наши "стуканья в двери" заказчика практически увенчались успехом. Я думаю, наше Министерство обороны закажет нам эту работу", — отметил Коростелев.

Все работы на предприятии обещают выполнить благодаря тому, что большая часть работы по разработке самых сложных частей внутренних систем уже существует и испытана на комплексе "Нептун". Поэтому до первых полетов пройдет меньше года, а завершить их могут за полтора года.

В течение полутра-двух лет на КБ "Луч" планируют приступить к серийному производству ударно-разведывательного комплекса. Компания планирует поставить на "Сокіл-300" иностранный двигатель из-за отсутствия аналогов среди отечественных производителей. В Украине производят двигатели на 250, 300 л.с и больше, а нужен мотор на 150 лошадиных сил.

По своим характеристикам "Сокіл-300", как утверждает Коростелев, будет не хуже, чем турецкие Bayraktar TB2.

Заявленные характеристики "Сокіл-300" и сравнение с Bayraktar TB2:

Полезная нагрузка — 300 кг (55 кг)

Максимальная скорость — 230 км/ч (222 км/ч)

Крейсерская скорость — 150 км/ч (130 км/ч)

Максимальная дальность действия — 150/300 км (150 или 300 км)

Время полета — 26 часов (24 часа).

Напомним, в июне заявлялось, что КБ "Луч" планирует поднять в небо ударный БПЛА "Сокіл-300" в начале 2022 года. В апреле заявлялось, что до конца 2021 года начнутся испытания ударного беспилотника