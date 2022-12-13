"Сокол-300" и морской "камикадзе": эксперт раскрыл характеристики новых украинских дронов

Летательный аппарат "Сокол-300" лучше знаменитого Bayraktar TB2, а морские дроны вовсе не имеют аналогов в мире, утверждает Анатолий Амелин.

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Боевые действия в Украине кардинально изменили украинские разработки: боевой дрон "Сокол-300" и морской беспилотник-камикадзе. Сооснователь и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин раскрыл их особенности и характеристики в колонке на сайте "НВ".

По его словам, "Сокол-300" предназначен как для ведения разведки, так и нанесения ударов в глубоко тылу противника. Для этого аппарат оснащен управляемыми ракетами РК-2П, Р2-М и РК-10 с радиусом действия до 10 км. Дальность полета "Сокола" достигает 3300 км, поэтому при запуске из Украины военные могут атаковать Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Грозный и даже Пермь.

Характеристики "Сокол-300"

Полезная нагрузка: до 300 кг;

Максимальная скорость: 580 км/ч;

Продолжительность полета: до 26 часов;

Максимальная высота: 12 км;

Стоимость: около $2 млн.

Анатолий Амелин сравнил "Сокол-300" со знаменитым турецким беспилотником Bayraktar TB2, который ВСУ активно использовали в начале войны:

Полезная нагрузка: 55 кг

Дальность действия связи: до 300 км.

Максимальная скорость: 222 км/ч.

Потолок высоты: 8,2 км.

Продолжительность полета: 24 часа.

Стоимость: от $1 млн до $5 млн в зависимости от комплектации.

"Украинский беспилотник на голову выше, чем Байрактар, при этом дешевле. Как видим, украинские оружейники могут быть очень и очень конкурентными. Вопрос в системе обеспечения заказа и конкуренции", — отметил эксперт.

Морские дроны, название которых пока неизвестно, вскоре создадут целый флот. Как выяснил Анатолий Амелин, они получили систему криптографической защиты, которая позволяет безопасно передавать военным до трех видеопотоков в HD-разрешении. Он может управляться оператором вручную, с помощью спутника и перемещаться автономно с помощью технологии инерциальной навигации — она не требует наличия связи для определения местположения аппарата, что полезно в случае "глушения" сигналов противниками.

Характеристики морского дрона

Скорость: 80 км/ч

Дальность действия: до 400 км;

Дальность хода: до 800 км;

Боевая часть: до 200 кг взрывчатки.

Анатолий Амелин отметил, что быстроходные катера, которые США передает Украине, разгоняются только до 54 км/ч. Кроме того, морские дроны обладают больше боевой мощью, чем украинские крылатые ракеты "Нептун" (150 кг взрывчатки) и противокорабельных ракет Harpoon (225 кг). ВСУ могут отправлять новые беспилотники из Черноморска Одесской области в Севастополь, поскольку расстояние между ними составляет 292 км.

"Аналогов в других армиях не нашел. Идея создания москитного флота дронов очень крутая и меняет картину боевых действий в акватории нашего Черного моря", — прокомментировал сооснователь Украинского института будущего. — "А теперь представьте, что у Украины есть, например, 100 морских дронов и 100 авиационных дронов. Как меняется карта боевых действий и наши возможности?".

Недавно глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что украинская армия получит Флот морских дронов до конца 2022 года. За семь месяцев фонду UNITED24 удалось собрать более $237 млн на производство таких аппаратов.

В прошлом году появилась информация, что Минобороны может заказать БПЛА "Сокол-300" у КБ "Луч". В декабре 2021 года генеральный конструктор Олег Коростылев заявил: правительство решило профинансировать разработку дрона для дальнейших поставок ВМС Украины.