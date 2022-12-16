В Україні створюють нові безпілотники, здатні пролетіти 3 000 км, — Жданов

Приватна компанія займається розробкою далекобійних апаратів, які допоможуть завдавати ударів по РФ, стверджує експерт.

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В Україні фахівці розробляють безпілотники з дальністю польоту до 3 000 кілометрів. Український військовий експерт Олег Жданов заявив про це у коментарі Апостроф TV.

За його інформацією, приватна компанія створює в Україні дуже далекобійний БПЛА, але поки що невідомо, на якій стадії розробки він знаходиться. Тактико-технічні характеристики безпілотника поки що тримають в секреті, але дальності 3 000 кілометрів буде достатньо, щоб завдати значної шкоди Росії. Якщо ж дрон буде не одноразовим, а зможе повертатися на базу, йому вистачить бойового радіусу 500 км.

Олег Жданов також прокоментував зняття обмежень з боку західних партнерів на дальність завдання ударів Україною по Росії. За його оцінкою, меседж Заходу зводиться до такого: "Якщо ви (українці, ред.) можете, то, будь ласка, ми не заперечуємо, але тільки не нашою зброєю". Експерт наголосив, що в ЗСУ мало далекобійних засобів, здатних атакувати об'єкти на російській території, але вони використовуються.

"Можливості є, адже ми вже демонструємо. Ми офіційно не підтверджуємо — це "добрі люди", але, судячи з усього, хоч щось у нас є, на безриб'ї і рак риба. Якщо у нас з'явиться хоч один далекобійний безпілотник, його потрібно відправляти саме туди", — наголосив Олег Жданов.

Раніше повідомлялося, що в Україні створили ударний безпілотник "Сокіл-300" із дальністю польоту до 3 300 км. Він може атакувати Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Грозний і навіть Перм, використовуючи ракети.

З'явилася інформація, що Україна переробила БПЛА Ту-141 "Стриж" для ударів по авіабазах РФ. За словами полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, інженери зняли з радянського безпілотника важку апаратуру та замінили її боєголовкою, перетворивши розвідувальну модель на ударну.