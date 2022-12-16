В Украине создают новые беспилотники, способные пролететь 3000 км, — Жданов

Частная компания занимается разработкой дальнобойных аппаратов, которые помогут наносить удары по РФ, утверждает эксперт.

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В Украине специалисты разрабатывают беспилотники с дальностью полета до 3000 километров. Украинский военный эксперт Олег Жданов заявил об этом в комментарии Апостроф TV.

По его информации, частная компания создает в Украине очень дальнобойный БПЛА, но пока неизвестно, на какой стадии разработки он находится. Тактико-технические характеристики беспилотника пока держат в секрете, но дальности в 3000 километров будет достаточно, чтобы нанести значительный ущерб России. Если же дрон будет не одноразовым, а сможет возвращаться на базу, то ему хватит боевого радиуса в 500 км.

Олег Жданов также прокомментировал снятие ограничений со стороны западных партнеров на дальность нанесения ударов Украиной по России. По его оценке, месседж Запада сводится к следующему: "Если вы (украинцы, ред.) можете, то, пожалуйста, мы не возражаем, но только не нашим оружием". Эксперт подчеркнул, что у ВСУ мало дальнобойных средств, способных атаковать объекты на российской территории, но они используются.

"Возможности есть, мы ведь уже демонстрируем. Мы официально не подтверждаем — это "добрые люди", но, судя по всему, хоть что-то у нас есть, на безрыбье и рак рыба. Если у нас появится хоть один дальнобойный беспилотник, его нужно отправлять именно туда", — подчеркнул Олег Жданов.

Ранее сообщалось, что в Украине создали ударный беспилотник "Сокол-300" с дальностью полета до 3300 км. Он может атаковать Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Грозный и даже Пермь, используя ракеты.

Появилась информация, что Украина переделала БПЛА Ту-141 "Стриж" для ударов по авиабазам РФ. По словам полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, инженеры сняли с советского беспилотника тяжелую аппаратуру и заменили ее боеголовкой, превратив разведывательную модель в ударную.