Поставили "мозги": как Украина переделала БПЛА Ne-141 "Стриж" для ударов по авиабазам РФ

Выбросив старую аппаратуру, украинские инженеры могли освободить место для установки 300 кг взрывчатки и современной электроники.

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Российская журналистка Юлия Латынина уверена, что Украина нанесла удар по авиабазе в Энгельсе (РФ) модернизированными беспилотными самолетами Ту-141 "Стриж". Она рассказала об этих машинах в эфире своей авторской программы "Код Доступа. Информационный бункер" на YouTube.

Как отметила Латынина, в советские времена Ту-141 производили на Харьковском авиационном заводе, и после распада СССР в независимой Украине их осталось более 150 единиц. Однако машины находились в очень плохом состоянии, поэтому их нельзя было использовать по назначению.

"Это очень старая советская беспилотная машинка, которая служила для разведки. Она была построена в такие допотопные времена, что у нее не было никакого GPS — аппаратура делала фотографии на пленке. Аппаратура весила 200 кг, сверху еще размещался парашют, на котором самолет спускался обратно. Он же не передавал данные, а должен был физически эту пленку доставить. Вот такая рухлядь", — отметила журналистка.

Юлия Латынина ссылается на военного аналитика Романа Свитана, полковника ВСУ в запасе, который рассказал, как украинцам удалось модифицировать "Стрижи". По его словам, из Ту-141 вынули старую 200-килограммовую фотоаппаратуру и парашют, установив на их место боевую часть со взрывчаткой весом около 300 кг. Кроме того, беспилотнику поставили "мозги", то есть современную электронику для навигации, которая позволила долететь в Энгельс и уничтожить российские стратегические бомбардировщики.

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В другом подкасте от 9 декабря Юлия Латынина заявила, что под Энгельсом находилась единственная российская авиабаза, откуда взлетали стратегические бомбардировщики с крылатыми ракетами X-55 и X-101. В результате атаки украинского БПЛА "что-то случилось" с двумя самолетами Ту-95, каждый из которых несет по 16 ракет.

"Вот мы видим, что в последний раз прилетело гораздо меньше", — подчеркнула Юлия Латынина.

5 декабря стало известно об атаке по военным аэродромам "Энгельс" в Саратовской и "Дягилево" в Рязанской областях. В России тут же предположили, что удары нанесли советские Ту-141 "Стриж".

Западные военные аналитики рассказали, как Украина могла модернизировать "Стрижи" для запусков по РФ. Оригинальный беспилотник имел инерциальную систему наведения, высокую скорость и дальность полета (до 1000 км), возможность лететь на сверхнизкой высоте для обхода ПВО. Вдобавок к этому, инженеры могли установить блок спутниковой навигации для большей точности.