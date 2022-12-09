Стал крылатой ракетой: как Украина модернизировала советский БПЛА для ударов по РФ

Вероятно, советский разведдрон переделали и оснастили спутниковой навигацией. Для модернизации беспилотника были все условия — дальность действия, скорость полета и другие выгодные характеристики.

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Сразу два западных издания со ссылкой на источники заявили, что удары по военным аэродромам РФ — результат модернизации советского дрона Ту-141 "Стриж". Вероятно, Украина превратила его в подобие крылатой ракеты. Об этом сообщает Defense Express.

Советский разведывательный дрон переделали для нанесения ударов по российским военным базам. В частности, об этом заявили в Financial Times и Politico. Украинские военные или власти не брали на себя отвественность за удары, что для них характерно.

Как отмечают в Defense Express, модернизация устаревшего "Стрижа" — это лучшее, что могло с ним случится. Устаревшая разведывательная аппаратура вместе с пленкой могла освободить до 100 кг полезной нагрузки. Вместе с тем БПЛА имел все шансы для модернизации благодаря:

инерциальной системы наведения

полету на сверхнизкой высоте

высокой скорости полета до 1100 км/ч

дальности полета до 1000 км

программированию маршрута

Вероятно, в дрон добавили блок со спутниковой навигацией. К такому предположению авторы пришли из-за высокой точности ударов, которого достаточно для поражения отдельного самолета.

[ + – ] Радиус поражения "Стрижа" в сравнении с Точкой-У

Если это действительно так, то под угрозой все военные объекты РФ на всем европейском континенте вплоть до Санкт-Петербурга. России нужно будет переделывать свою ПВО. Вражеская противовоздушная оборона выстраивалась для противостояния с Западом, на удары с юга они не засчитывали.

Поэтому Кремлю придется перебросить часть сил из прифронтовых районов, что в конечном итоге приведет к уменьшению плотности ПВО на передовой для оккупантов. В конечном итоге Украина глобально меняет правила войны.

Напомним, в FT писали, что у Украины теперь нет ограничений в дальности ударов по РФ.

Ранее СМИ показали последствия удара по авиабазе "Дягилево". Стратегический бомбардировщик Ту-95 получил повреждения.