"Сможет достичь целей в Сибири": у Украины нет ограничений в дальности ударов по РФ, — FT

По информации журналистов, удары по аэродромам РФ направлены на срыв военного планирования оккупантов и психологическое давление на российское общество путем демонстрации того, что нигде не безопасно.

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У Украины нет ограничений относительно дальности ударов по территории России. Скоро атаки могут достигнуть территории Сибири. Об этом заявил на условиях анонимности советник украинского правительства по вопросам обороны изданию Financial Times.

Журналисты отмечают, что на этой неделе Киев показал, что может производить атаки большой дальности в РФ без западного вооружения, а с помощью собственных беспилотников. Они поразили три российских военных базы, одна из которых находится в 160 км от российской столицы Москвы.

Собеседник рассказал журналистам, что удары являются частью новой тактики. Она направленна на срыв военного планирования ВС РФ и психологическое давление на российское общество путем демонстрации того, что нигде нет безопасности.

"У нас нет ограничений по расстоянию, и скоро мы сможем достичь всех целей на территории России — в том числе в Сибири. В Украине мы знаем, как трудно защищаться от таких воздушных атак. Скоро и у России не будет безопасных зон", — сказал он.

Представители оборонных ведомств и аналитики считают, что после этого Россия может рассредоточить свои силы внутри страны. Это поможет защитить их, но усложнит проведение военных операций.

"Эти атаки безусловно, сделают россиян менее уверенными в себе… Им придется задуматься о том, как они распределяют военные ресурсы и обеспечивают их безопасность. Россияне будут сомневаться в своей способности защитить свои стратегические активы", — сказал один из западных чиновников в оборонном ведомстве.

В издании пишут, что Украина официально не взяла на себя ответственность за взрывы на российских аэродромах, а детали операций остаются в тайне.

"Но что отличает последние удары Украины, так это их дальность и то, что они пробили российскую систему ПВО и поразили стратегические военные базы, которые ранее считались неуязвимыми", — отмечают журналисты.

Взрывы на российских аэродромах

Утром 5 декабря СМИ писали, что на военном аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз и повредил самолет. По информации журналистов, погибли трое людей, а шестеро были ранены. На авиабазе дислоцируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ан-26, которые используют для обстрелов Украины.

Вслед за этим сообщалось о взрыве на аэродроме в российском Энгельсе, что в Саратовской области. Там базируются стратегические бомбардировщики Ту-95. Сообщается как минимум о двух поврежденных самолетах.

Спутниковые снимки показали, что после этого на аэродроме "Энгельс" уменьшилось количество самолетов.

6 декабря беспилотник атаковал аэродром в Курске, в результате чего загорелся нефтенакопитель.

Напомним, 5 декабря советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что если очень часто запускать ракеты в воздушное пространство других стран, то рано или поздно они вернутся на место вылета.

В издании NYT сообщили, что российские аэродромы атаковали украинские БПЛА с помощью спецназа, который наводил на цель.