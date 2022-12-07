"Зможе досягти цілей у Сибіру": Україна не має обмежень у дальності ударів по РФ, — FT

За інформацією журналістів, удари по аеродромах РФ спрямовані на зрив військового планування окупантів та психологічний тиск на російське суспільство шляхом демонстрації того, що ніде не є безпечним.

Related video

Україна не має обмежень щодо дальності ударів по території Росії. Незабаром атаки можуть досягти території Сибіру. Про це заявив на умовах анонімності радник українського уряду з питань оборони виданню Financial Times.

Журналісти зазначають, що цього тижня Київ показав, що може здійснювати атаки великої дальності у РФ без західного озброєння, а за допомогою власних безпілотників. Вони вразили три російські військові бази, одна з яких знаходиться за 160 км від російської столиці Москви.

Співрозмовник розповів журналістам, що удари є частиною нової тактики. Вона спрямована на зрив військового планування ЗС РФ та психологічний тиск на російське суспільство шляхом демонстрації того, що ніде немає безпеки.

"У нас немає обмежень на відстані, і скоро ми зможемо досягти всіх цілей на території Росії — зокрема в Сибіру. В Україні ми знаємо, як важко захищатися від таких повітряних атак. Незабаром і Росія не матиме безпечних зон", — сказав він.

Представники оборонних відомств та аналітики вважають, що після цього Росія може розосередити свої сили всередині країни. Це допоможе захистити їх, але ускладнить проведення воєнних операцій.

"Ці атаки безумовно, зроблять росіян менш впевненими в собі... Їм доведеться замислитися над тим, як вони розподіляють військові ресурси й забезпечують їхню безпеку. Росіяни сумніватимуться у своїй здатності захистити свої стратегічні активи", — сказав один з західних чиновників в оборонному відомстві.

У виданні пишуть, що Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за вибухи на російських аеродромах, а деталі операцій залишаються таємними.

"Але що відрізняє останні удари України, то це їхня дальність і те, що вони пробили російську систему ППО і вразили стратегічні військові бази, які раніше вважалися невразливими", — зазначають журналісти.

Вибухи на російських аеродромах

Вранці 5 грудня ЗМІ писали, що на військовому аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз та пошкодив літак. За інформацією журналістів, загинули троє людей, а шестеро поранено. На авіабазі дислокуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Ан-26, які використовують для обстрілів України.

Слідом за цим повідомлялося про вибух на аеродромі в російському Енгельсі, що в Саратовській області. Там базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95. Повідомляється як мінімум про два пошкоджені літаки.

Супутникові знімки показали, що після цього на аеродромі "Енгельс" зменшилася кількість літаків.

6 грудня безпілотник атакував аеродром у Курську, внаслідок чого спалахнув нафтонакопичувач.

Нагадаємо, 5 грудня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що якщо дуже часто запускати ракети у повітряний простір інших країн, то рано чи пізно вони повернуться на місце вильоту.

У виданні NYT повідомили, що російські аеродроми атакували українські БПЛА за допомогою спецпідрозділів, які наводили на ціль.