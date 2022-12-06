Аеродроми в РФ атакували українські БПЛА за допомогою спецназу, який наводив на ціль, – NYT

За даними журналістів, удари по базах у Рязані та Саратові вперше продемонстрували здатність України атакувати на такій великій відстані. Це підвищує ставки у війні.

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У понеділок, 5 грудня, Україна атакувала два аеродроми у центральній частині Росії, запустивши безпілотники зі своєї території. Це найзухваліша атака ЗСУ за 9 місяців повномасштабної війни. Про це пише видання The New York Times.

Журналісти з посиланням на високопоставленого українського чиновника, чиє ім'я у статті не називається, уточнюють, що як мінімум один із БПЛА координувався групою спецназу.

Бійці спецпідрозділу, які були поблизу бази, допомагали наводити безпілотник на ціль.

"Удари сигналізували про нову готовність Києва вести бій з базами в серці Росії, підвищуючи ставки у війні", — коментують журналісти.

За їхніми словами, удари по авіабазах у Рязанській і Саратовській областях РФ вперше продемонстрували здатність України атакувати на такій великій відстані.

Водночас, Київ не підтверджує свою причетність до вибухів на російських аеродромах, які, зокрема, використовуються ворогами для атак на Україну.

Після цього Росія одразу провела черговий масований обстріл української території високоточними ракетами, вражаючи об'єкти енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, вранці 5 грудня на військовому аеродромі "Дягілєво" під Рязанню в Росії спалахнув і вибухнув бензовоз. За початковою інформацією, внаслідок НП загинуло 3 особи, ще 6 поранено. Пізніше в ЗМІ з'явилися оновлені дані: до вечора йшлося про 6 загиблих та 11 поранених росіян.

Крім цього, приблизно о 6-ій ранку росЗМІ повідомили про атаку БПЛА в російському Енгельсі. За даними журналістів країни-агресора, там постраждали як мінімум два військові літаки.