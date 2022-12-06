Аэродромы в РФ атаковали украинские БПЛА с помощью спецназа, который наводил на цель, – NYT

По данным журналистов, удары по базам в Рязани и Саратове впервые продемонстрировали способность Украины атаковать на таком большом расстоянии. Это повышает ставки в войне.

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В понедельник, 5 декабря, Украина атаковала два аэродрома в центральной части России, запустив беспилотники со своей территории. Это самая дерзкая атака ВСУ за 9 месяцев полномасштабной войны. Об этом пишет издание The New York Times.

Журналисты со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, чье имя в статье не называется, уточняют, что как минимум один из БПЛА координировался группой спецназа.

Бойцы спецподразделения, находившиеся вблизи базы, помогали наводить беспилотник на цель.

"Удары сигнализировали о новой готовности Киева вести бой с базами в сердце России, повышая ставки в войне", –– комментируют журналисты.

По их словам, удары по авиабазам в Рязанской и Саратовской областях РФ впервые продемонстрировали способность Украины атаковать на таком большом расстоянии.

В то же время Киев не подтверждает свою причастность к взрывам на российских аэродромах, которые, в частности, используются врагами для атак на Украину.

После этого Россия сразу же провела очередной массированный обстрел украинской территории высокоточными ракетами, поражая объекты энергетической инфраструктуры.

Напомним, утром 5 декабря на военном аэродроме "Дягилево" под Рязанью в России загорелся и взорвался бензовоз. По изначальной информации, в результате ЧП погибло 3 человека, еще 6 ранены. Позже в СМИ появились обновленные данные: к вечеру шла речь о 6 погибших и 11 раненых россиянах.

Кроме этого, около 6 утра росСМИ сообщили об атаке БПЛА в российском Энгельсе. По данным журналистов страны-агрессора, там пострадало как минимум два военных самолета.