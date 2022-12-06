Беспилотник атаковал аэродром в Курске: загорелся нефтенакопитель (фото, видео)
По словам очевидцев, возгорание случилось в аэропорту, который с 24 февраля закрыли по распоряжению Росавиации. Пламя горело больше часа, жители нескольких районов города видели черные клубы дыма.
В российской Курской области произошел пожар на аэродроме из-за атаки беспилотника. Об этом написал в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт.
По информации чиновника, загорелся нефтяной накопитель, пострадавших нет.
"Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", — заметил он.
Пожар на нефтенакопителе в районе аэродрома Курской области после атаки беспилотника видели вдалеке, черные клубы дыма разнеслись на большое расстояние, говорят очевидцы.
Огонь с аэродрома видели жители нескольких районов города. Пламя горело больше часа, пишут в местных пабликах.
Канал Mash опубликовал видео пожара. Его автор отмечает, что пожар случился в аэропорту Курска. С 24 февраля аэропорт закрыли по распоряжению Росавиации до 9 декабря.
Курская область входит в Центральный федеральный округ. Граничит с Сумской областью Украины на юго-западе и западе. В Курской области до 6 декабря действует режим повышенной террористической опасности.
Власти региона регулярно рассказывают про "обстрелы" из Украины. Старовойт 29 ноября рассказал о якобы атаке Вооруженных сил Украины. По его словам, был обстрел и попадание в объект энергетической инфраструктуры.
А в октябре российские оккупанты возводили в Курской области 2 "усиленные линии обороны". Местные власти подчеркивали необходимость обустройства укрытий возле многолюдных объектов.
Американские журналисты ранее выяснили детали воздушной операции ВСУ, благодаря которой они обеспечили себе успешное контрнаступление в Харьковской области. БПЛА уничтожил базу российских дронов в Белгородской области. Войска РФ лишились возможности слежки за подразделениями ВСУ с воздуха.