"11 прилетов": в Курской области России пожаловались на обстрел ВСУ и отключение света (видео)

По словам местных властей, из-за обстрела оказались полностью обесточены два района области.

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Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил, что ВСУ якобы обстреляли регион и попали в объект энергетической инфраструктуры. Об этом он сообщил у себя в Telegram.

По его словам, было зафиксировано 11 прилетов.

"Есть попадание по объекту энергоснабжения. Из-за этого частично обесточены Суджанский и Кореневский районы. После обстрела специалисты оценят ущерб и приступят к восстановлению повреждений", — заявил Старовойт.

О пострадавших он не заявил.

Кроме того, местные телеграм-каналы публикуют видео, на котором можно услышать взрыв.

[ + – ] Взрыв в Курской области РФ

Отметим, как пишет российское СМИ News.ru, матерям российских военных Курской области, которые погибли на войне с Украиной, подарили наборы полотенец. Сообщается, что наборы россиянкам раздавал глава Льговского района Курской области Сергей Коростелев.

"Мероприятие было приурочено ко Дню матери", — сказано в материале.

Курская область России

Курская область — субъект РФ, который входит в Центральный федеральный округ. С юго-западной и западной стороны граничит с Сумской областью Украины.

Ранее Фокус писал, что в Курске волонтеры начали собирать собачью шерсть. В то время как глава Минобороны РФ Шойгу отчитался перед Путиным о полном порядке в обеспечении российской армии, курские волонтеры собирают вычесанную собачью шерсть, чтобы вязать солдатам носки и пояса.

Еще напомним, что СМИ сообщили, что в Белгороде полицейским приказали укомплектоваться "тревожными мешками". Начальство также потребовало от рядовых сотрудников за собственные деньги укомплектовать аптечку, в которую обязательно должны входить пластыри для проникающих травм груди.