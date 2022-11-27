На носки военным: в Курске волонтеры начали собирать собачью шерсть

В то время как глава Минобороны РФ Шойгу отчитался перед Путиным о полном порядке в обеспечении российской армии, курские волонтеры собирают вычесанную собачью шерсть, чтобы вязать солдатам носки и пояса.

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Российские волонтеры в Курске объявили о сборе собачьей шерсти, которая впоследствии пойдет на вязание носков и поясов на военнослужащих ВС РФ. При этом они отметили, что нужна не стриженая, а вычесанная шерсть животных, сообщает местное издание "Новости Курска".

Подобная идея пришла в голову волонтерам из группы помощи армии "Золотые руки ангела". Они объявили сбор вычесанной собачьей шерсти с любых собак, чтобы навязать теплую одежду солдатам, находящимся на войне в Украине. По словам волонтеров, эта инициатива является пилотным проектом группы.

"У нас, как у кинологов, владельцев собак, попросили собрать шерсть. 10 качественно вычесанных шпицев — носок для солдата, а с кавказца можно и свитер связать", — рассказали в группе "Собачники. Курск".

В публикации было отмечено, что волонтеры очень уж переживают за то, чтобы у оккупантов "спины не болели и были в тепле".

Проблемы с обеспечением в ВС РФ

Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу еще 28 октября смело отчитался перед президентом Владимиром Путиным об окончании "частичной" мобилизации и заявил, что все проблемы по обеспечению военнослужащих решены. То, что такие проблемы у оккупантов существуют, говорили не только российские военкоры, но и депутаты Госдумы РФ.

Как сообщили журналисты издания "Газета.ru" в ходе "частичной" мобилизации у российских законодателей возник вопрос — "а где деньги?". В частности Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности Василий Пискарев обратились в прокуратуру с просьбой разобраться, куда были потрачены выделенные средства на обеспечение тыла. То, что эти деньги выделялись, заявил сам Картаполов в эфире передачи пропагандиста Владимира Соловьева.

В том же Курске местный губернатор Роман Старовойт также позволил себе критику в адрес Минобороны РФ. По его словам, в учебных воинских частях области находятся солдаты, у которых отсутствует необходимое снаряжение.

"Где-то нормально, а где-то просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны", — задал Старовойт риторический вопрос.

Чтобы не раздражать Кремль претензиями некоторые представители региональной власти решили начать сбор денег на снаряжение мобилизованным. Например, в Бурятии в сентябре собирали деньги на дополнительное обмундирование и медикаменты, а в Новокузнецке мэр отчитался о собранной сумме в 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что военное командование РФ начало показательные задержание мобилизованных солдат, которые отказались воевать против Украины. В частности в Белгороде провели задержание военнослужащих во время построения на плацу и сняли все на камеру.