В РФ начались показательные задержания мобилизованных за отказ воевать в Украине (видео)

В Белгороде устроили показательное задержание двух бойцов, которые письменно отказались выполнять приказы. Теперь им грозит до 3 лет лишения свободы.

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Командование российских войск начало показательные задержание мобилизованных солдат, которые отказались воевать против Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале "Питер против мобилизации".

В Белгороде завели уголовные дела против двух мобилизованных военнослужащих по статье 332 Уголовного кодекса РФ по части 2.1 Неисполнение приказа. Примечательно, что задержание провели во время построения на плацу и сняли все на камеру.

Задержанным грозит от 2 до 3 лет лишения свободы. При этом в Defense Express отмечают, что российским мобилизованным может грозить и до 10 лет лишения статьи, если сторона обвинения докажет, что отказ выполнять приказ привел к тяжелым последствиям. Ситуация с показательным задержанием может стать акцией пропаганды РФ, чтобы мобилизованные боялись писать отказ от участия в войне.

[ + – ] Показательные задержания могут быть акцией пропаганды РФ

В издании отмечают, что в РФ уже были случаи, когда мобилизованные не слушались старших офицеров. При этом задержанным, которые окажутся в заключении, может предстоять встреча с вербовщиками группы "Вагнера".

Напомним, в Генштабе заявили, что в Беларуси завершились учения мобилизованных российских солдат. Однако проблемы со снабжением остались.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о мобилизации раненых и лиц с двойным гражданством.