В Беларуси завершились учения мобилизованных российских солдат, — Генштаб ВСУ

В Генштабе отмечают, что военнослужащие РФ, призванные в рамках "частичной мобилизации" испытывают проблемы со снабжением.

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По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Брестской области республики Беларусь завершились военные учения подразделений 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает спикер Генштаба Александр Штупун на официальной странице ведомства в Facebook.

В публикации говорится, что среди мобилизованных российских военнослужащих наблюдается низкий уровень морального духа. Причиной тому послужило плохое обеспечение армии РФ. Сообщается, что призванным на службу солдатам выдают поношенную форму и старое снаряжение. Кроме того, техника оккупантов регулярно выходит из строя и постоянно нуждается в ремонте.

В сводке Генштаба ВСУ также упомянули о том, что за последние сутки противник совершил 2 ракетных удара по украинским городам, а также обстрелял территорию Украины из систем залпового огня 12 раз. Таким образом оккупанты нанесли ущерб гражданской инфраструктуре города Святогорска.

Спикер ведомства подчеркнул, что угроза ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации сохраняется. Кроме того, нельзя исключать вероятность новой атаки дронов-камикадзе с территории Беларуси.

Напомним, что Россия собирается перебросить в Беларусь около 90 тысяч солдат. По мнению военнослужащего ВСУ и политолога Кирилла Сазонова, к мобилизованным бойцам и регулярным войскам РФ может присоединиться армия Беларуси.

Еще Фокус писал о том, что Беларусь предоставила России более 200 единиц военной техники. Эксперты сообщают, что за месяц из Беларуси в РФ было отправлено 8 эшелонов с расконсервированной техникой.

Также мы сообщали о том, что военный комиссариат Брестской области Республики Беларусь, объявил тендер на печать 50 000 бланков повесток мобилизованным. Заказ ведомства должен быть выполнен до 31 декабря 2022 года.