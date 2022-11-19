У Білорусі завершилися навчання мобілізованих російських солдатів, — Генштаб ЗСУ

У Генштабі зазначають, що військовослужбовці РФ, призвані в межах "часткової мобілізації" мають проблеми з постачанням.

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За даними Генерального штабу Збройних Сил України, у Брестській області республіки Білорусь завершилися військові навчання підрозділів 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії Збройних сил РФ. Про це повідомляє речник Генштабу Олександр Штупун на офіційній сторінці відомства у Facebook.

У публікації йдеться про те, що серед мобілізованих російських військовослужбовців спостерігається низький рівень морального духу. Причиною цього стало погане забезпечення армії РФ. Повідомляється, що призваним на службу солдатам видають поношену форму та старе спорядження. Крім того, техніка окупантів регулярно виходить з ладу і постійно потребує ремонту.

У зведенні Генштабу ЗСУ також згадали про те, що за останню добу противник здійснив 2 ракетні удари по українських містах, а також обстріляв територію України із систем залпового вогню 12 разів. Так, окупанти завдали шкоди цивільній інфраструктурі міста Святогірськ.

Спікер відомства наголосив, що загроза ракетного обстрілу з боку Російської Федерації зберігається. Крім того, не можна виключати ймовірність нової атаки дронів-камікадзе з території Білорусі.

Нагадаємо, що Росія збирається перекинути до Білорусі близько 90 тисяч солдатів. На думку військовослужбовця ЗСУ та політолога Кирила Сазонова, до мобілізованих бійців та регулярних військ РФ може приєднатися армія Білорусі.

Ще Фокус писав про те, що Білорусь надала Росії понад 200 одиниць військової техніки. Експерти повідомляють, що за місяць із Білорусі у РФ відправили 8 ешелонів із розконсервованою технікою.

Також ми повідомляли про те, що військовий комісаріат Брестської області Республіки Білорусь оголосив тендер на друк 50 000 бланків повісток мобілізованим. Замовлення відомства має бути виконане до 31 грудня 2022 року.