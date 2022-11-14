У прикордонній із Україною областю Білорусі надрукують 50 000 повісток, — Генштаб ЗСУ

За інформацією наших військових, термін тендеру на друк бланків порядку денного мобілізованим у Брестській області — до 31 грудня 2022 року.

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У Білорусі військовий комісаріат Брестської області, що межує з Волинню та Рівненщиною, оголосив тендер на друк 50 000 бланків повісток мобілізованим. Термін виконання замовлення — до 31 грудня 2022 року. Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ за 264 добу російського вторгнення.

Російські війська намагаються утримувати тимчасово захоплені території та облаштовують оборонні рубежі на лівобережжі Дніпра. Водночас ведуть наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Минулої доби окупанти завдали 2 ракетних, 16 авіаударів, а також провели 15 обстрілів із РСЗВ.

Загроза ракетних і авіаударів, як і раніше, залишається високою, тому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги, попередили в Генштабі.

Російські війська обстрілювали:

Слобожанський напрямок. Застосовувалися міномети, ствольна та реактивна артилерія. Атак зазнали такі райони: Амбарне, Анискине, Бударка, Вовчанськ, Кам'янка, Соснівка та Яблунівка Харківської області.

Застосовувалися міномети, ствольна та реактивна артилерія. Атак зазнали такі райони: Амбарне, Анискине, Бударка, Вовчанськ, Кам'янка, Соснівка та Яблунівка Харківської області. Куп'янський і Лиманський напрямки . ЗС РФ тут задіяли артилерію різних типів. Ударів зазнали райони: Берестове, Кислівка та Крохмальне Харківської області; а також Макіївка, Невське та Стельмахівка Луганської та Невельське й Торське Донецької області.

. ЗС РФ тут задіяли артилерію різних типів. Ударів зазнали райони: Берестове, Кислівка та Крохмальне Харківської області; а також Макіївка, Невське та Стельмахівка Луганської та Невельське й Торське Донецької області. Бахмутський напрямок. Тут задіюється практично весь спектр артилерії, удари завдаються по районах: Андріївки, Бахмута, Бахмутського, Білогорівки, Верхньокам'яного, Григорівки, Кліщіївки, Курдюмівки, Північне та Спірне Донецької області.

Тут задіюється практично весь спектр артилерії, удари завдаються по районах: Андріївки, Бахмута, Бахмутського, Білогорівки, Верхньокам'яного, Григорівки, Кліщіївки, Курдюмівки, Північне та Спірне Донецької області. Авдіївський напрямок. Застосовується різнокаліберна артилерія, ударів зазнали райони: Водяного, Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Первомайського Донецької області.

Застосовується різнокаліберна артилерія, ударів зазнали райони: Водяного, Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Первомайського Донецької області. Новопавлівський напрямок . Задіювалася артилерія різних типів, постраждали райони: Богоявленки, Великої Новосілки, Времівки, Вугледара, Новополя, Павлівки та Пречистівки Донецької області.

. Задіювалася артилерія різних типів, постраждали райони: Богоявленки, Великої Новосілки, Времівки, Вугледара, Новополя, Павлівки та Пречистівки Донецької області. Запорізький напрямок. Застосовуються міномети, ствольна та реактивна артилерія, ударів зазнали райони: Гуляйполя, Залізничного, Малинівки, Ольгівського, Темирівки Запорізької області.

Застосовуються міномети, ствольна та реактивна артилерія, ударів зазнали райони: Гуляйполя, Залізничного, Малинівки, Ольгівського, Темирівки Запорізької області. Херсонський напрямок. Артобстріли велися по населених пунктах: Дудчани, Золота Балка, Миколаївка, Милове та Чорнобаївка Херсонської області.

У Луганській області склалося складне гуманітарне становище, і окупанти планують провести повну евакуацію громадян із таких населених пунктів як Кремінна, Сєвєродонецьк і Рубіжне.

Збитки окупантів

Підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ у Горлівці (Донецька область). Результат удару:

знищено 7 вантажівок;

2 установки МТ-12 "Рапіра";

поранення отримали 15 окупантів;

пошкоджено три транспортери МТ-ЛБ.

Удари ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 17 ударів по місцях перебування особового складу, знарядь і військової техніки ЗС РФ.

Ракетні війська вразили 2 пункти управління та 7 районів зосередження живої сили.

У Маріуполі з'явився телеканал "Маріуполь-24", який вестиме цілодобове мовлення. У повідомленні Генштабу ЗСУ зазначається, що на першому плані окупанти мають пропаганду, а не потреби жителів окупованого міста.

Нагадаємо, що в Україні загинув студент із Замбії, мобілізований до лав ЗС РФ. Іноземного студента, який вивчав ядерну інженерію, в Москві засудили на дев'ять років за поширення наркотиків.

Раніше Фокус повідомляв, що окупант переплутав мультиварку із сейфом. За словами мешканки Херсонської області, російський військовослужбовець у її будинку вперше побачив шафу-купе.