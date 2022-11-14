Відбував ув'язнення в РФ: на війну в Україні потрапив студент із Замбії, він загинув

Батько загиблого студента розповів, що не знає, хто призвав його в армію. Хлопець вивчав ядерну інженерію в московському університеті. Однак був засуджений і ув'язнений на дев'ять років за поширення наркотиків.

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Громадянин Замбії, який відбував ув'язнення в Москві, був відправлений на війну в Україну й загинув там. Замбія вимагає від Росії пояснень, як це сталося. Про це повідомляє британське видання Reuters.

Міністр закордонних справ Замбії Стенлі Какубо заявив, що Москва повідомила про смерть замбійського в'язня Лемехані Ньїренди ще у вересні, але не надала жодних подробиць.

Студент із Замбії відбував ув'язнення з квітня 2020 року у в'язниці середнього рівня безпеки на околиці Москви після того, як його визнали винним у порушенні російського законодавства.

"Уряд Замбії звернувся до російської влади з проханням терміново надати інформацію про обставини, за яких громадянин Замбії, який відбуває ув'язнення в Москві, міг бути завербований для участі в бойових діях в Україні", — сказав Стенлі Какубо.

Батько загиблого на війні в Україні студента розповів, що не знає, хто призвав його в армію. Він додав, що 23-річний хлопець вивчав ядерну інженерію в московському університеті. Однак був засуджений і ув'язнений на дев'ять років і шість місяців за поширення наркотиків, працюючи кур'єром.

За його словами, хлопцеві дали посилку з наркотиками, але поліція не змогла знайти людину, яка її передала.

У виданні повідомили, що Міністерство оборони РФ не змогло відповісти, за яких обставин ув'язненого студента із Замбії відправили на війну в Україну.

Нагадаємо, 21 жовтня ЗМІ повідомляли, що "група Вагнера" з початку літа завербувала на війну в Україні близько 15 тисяч в'язнів. За інформацією журналістів, у російські колонії особисто приїжджав засновник військової структури Євген Пригожин.

1 листопада бойовик "Вагнера" розповів про методи покарання в організації. За його словами, спроба втечі карається розстрілом, а до тортур вдаються щодня й демонстративно: порушникам при всіх відрізають пальці або тягнуть у місце для тортур.