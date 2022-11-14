Отбывал заключение в тюрьме РФ: на войну в Украине попал студент из Замбии, он погиб

Отец погибшего студента рассказал, что не знает, кто призвал его в армию. Парень изучал ядерную инженерию в московском университете. Однако был осужден и заключен в тюрьму на девять лет за распространение наркотиков.

Related video

Гражданин Замбии, который отбывал тюремное заключение в Москве, был отправлен на войну в Украину и погиб там. Замбия потребовала от России объяснений, как это произошло. Об этом сообщает британское издание Reuters.

Министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо заявил, что Москва уведомила о смерти замбийского заключенного Лемехани Ньиренды еще в сентябре, но не предоставила никаких подробностей.

Студент из Замбии отбывал заключение с апреля 2020 года в тюрьме среднего уровня безопасности на окраине Москвы после того, как был признан виновным в нарушении российского законодательства.

"Правительство Замбии обратилось к российским властям с просьбой срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии, отбывающий тюремное заключение в Москве, мог быть завербован для участия в боевых действиях на Украине", — сказал Стэнли Какубо.

Отец погибшего на войне в Украине студента рассказал, что не знает, кто призвал его в армию. Он добавил, что 23-летний парень изучал ядерную инженерию в московском университете. Однако был осужден и заключен в тюрьму на девять лет и шесть месяцев за распространения наркотиков, работая курьером.

По его словам, парню дали посылку с наркотиками, но полиция не смогла найти человека, который ее передал.

В издании сообщили, что Министерство обороны РФ не смогло ответить, при каких обстоятельствах заключенный студент из Замбии был отправлен на войну в Украину.

Напомним, 21 октября СМИ сообщали, что "группа Вагнера" с начала лета завербовала на войну в Украине около 15 тысяч заключенных. По информации журналистов, в российские колонии лично приезжал основатель военной структуры Евгений Пригожин.

1 ноября боевик "Вагнера" рассказал о методах наказания в организации. По его словам, попытка побега карается расстрелом, а к пыткам прибегают ежедневно и демонстративно: нарушителям при всех отрезают пальцы или волокут в пыточную.