Отрезают пальцы, снимают кожу: наемник "Вагнера" рассказал о методах наказания в ЧВК

В распоряжении российских журналистов оказались свидетельства заключенного-"вагнеровца", который объяснил, как от наемников добиваются беспрекословного подчинения.

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Российский правозащитный проект Gulagu.net передал изданию The Insider свидетельства наемника ЧВК "Вагнер" из числа заключенных, который отправился воевать в Украину, чтобы не подвергаться пыткам в тюрьме. Однако избежать пыток не удается и на войне.

При заключении контракта россиянин подписал трехстраничный договор. В нем требовалось указать адреса проживания родителей, а также есть пункт, подразумевающий, что в случае гибели солдата, его тело ЧВК может кремировать.

Наемник предполагает, что этот пункт нужен, чтобы замести следы на случай пыток нарушителей дисциплины, которых жестоко наказывают. Попытка побега карается расстрелом. Данные родственников ЧВК собирает, чтобы держать наемников на крючке.

"Если побежите, поймаем, будем пытать, очень долго будете умирать, если не поймаем, на ваших родственниках отразится все", — приводит "вагнеровец" высказывание командира.

Палец за звонок по телефону

По словам бывшего заключенного, к пыткам прибегают ежедневно и демонстративно: нарушителям при всех отрезают пальцы или волокут в пыточную. Глядя на это, половина солдат хочет сбежать, но боится быть пойманными. Тем более, что им рассказали о том, как одного беглого зека, который при побеге выстрелил в командира, после поимки очень долго пытали.

[ + – ] ЧВК "Вагнер" считают одним из самых боеспособных подразделений оккупантов

"С него сняли кожу и специально держали на капельницах, чтобы он несколько дней умирал в страшных мучениях", — утверждает "вагнеровец".

Отрезанием пальцев наказывают даже за относительно мелкие нарушения, например, пользование телефонами. Поэтому все их прячут и звонят только когда не видит командир, часто — из окопов. При этом наемникам из числа заключенных не платят за участие в войне, а обещают освобождение.

Журналисты верифицировали переписку и личные данные заключенного и убедились, что он действительно является бойцом ЧВК "Вагнер".

Напомним, недавно в сеть выложили видеозапись разговора Евгения Пригожина, руководителя частной военной компании "Вагнер" с четырьмя бойцами ЧВК из числа бывших заключенных, которые потеряли конечности в боях в Украине. В беседе с ними Пригожин заявил, что из его компании можно уехать "только на пенсию по старости, либо в цинковом гробу".

По данным журналистов, за несколько месяцев из российских колоний в Украину отправили не менее 15 тыс. заключенных, которых завербовали в ЧВК.