Відрізають пальці, знімають шкіру: найманець "Вагнера" розповів про методи покарання у ПВК

У розпорядженні російських журналістів виявилися свідчення в'язня-"вагнерівця", який пояснив, як від найманців домагаються беззаперечного підпорядкування.

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Російський правозахисний проєкт Gulagu.net передав виданню The Insider свідчення найманця ПВК "Вагнер" з-поміж ув'язнених, який вирушив воювати в Україну, щоб не піддаватися катуванням у в'язниці. Однак уникнути тортур не вдається і на війні.

Під час укладання контракту росіянин підписав тристорінковий договір. У ньому потрібно було вказати адреси проживання батьків, а також є пункт, який передбачає, що у разі загибелі солдата його тіло ПВК може кремувати.

Найманець припускає, що цей пункт потрібен, щоби приховати сліди на випадок тортур порушників дисципліни, яких жорстоко карають. Спроба втечі карається розстрілом. Дані родичів ПВК збирає, щоб тримати найманців на гачку.

"Якщо побіжите, спіймаємо, катуватимемо, дуже довго вмиратимете, якщо не спіймаємо, на ваших родичах позначиться все", — наводить "вагнерівець" висловлювання командира.

Палець за дзвінок телефоном

За словами колишнього ув'язненого, до тортур вдаються щодня та демонстративно: порушникам при всіх відрізають пальці або тягнуть у кімнату для тортур. Дивлячись на це, половина солдатів хоче втекти, але боїться бути спійманими. Крім того, їм розповіли про те, як одного втікача, який при втечі вистрілив у командира, після упіймання дуже довго катували.

[ + – ] ПВК "Вагнер" вважають одним із найбоєздатніших підрозділів окупантів

"З нього зняли шкіру та спеціально тримали на крапельницях, щоб він кілька днів помирав у страшних муках", — стверджує "вагнерівець".

Відрізання пальців карають навіть за відносно дрібні порушення, наприклад, користування телефонами. Тому всі їх ховають і дзвонять, тільки коли не бачить командир, часто — з окопів. Водночас найманцям ув'язнених не платять за участь у війні, а обіцяють звільнення.

Журналісти верифікували листування та особисті дані ув'язненого та переконалися, що він справді є бійцем ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, нещодавно у мережу виклали відеозапис розмови Євгена Пригожина, керівника приватної військової компанії "Вагнер" із чотирма бійцями ПВК з числа колишніх в'язнів, які втратили кінцівки в боях в Україні. У розмові з ними Пригожин заявив, що з його компанії можна виїхати "тільки на пенсію по старості або в цинковій труні".

За даними журналістів, за кілька місяців із російських колоній в Україну відправили не менше 15 тис. ув'язнених, яких завербували до ПВК.