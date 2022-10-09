"З ПВК "Вагнер" можна виїхати тільки в труні": Пригожин поговорив із колишніми ув'язненими (відео)

Під час розмови із завербованими на війну кримінальниками і тими, хто вже встиг отримати каліцтва, керівник ЧВК знову пройшовся по російським військовим, які бояться воювати.

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Російські пабліки опублікували фрагмент відеозапису розмови керівника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина з чотирма бійцями ПВК із колишніх ув'язнених, які втратили кінцівки у боях в Україні.

"Зараз запротезуємося, що далі? — запитав їх Пригожин. — До нас? Правильно. З ПВК "Вагнер" можна виїхати тільки на пенсію по старості або в цинковій труні. Решта всі повертаються".

Пригожин запитав одного зі співрозмовників, скільки йому залишалося сидіти у в'язниці до того, як він погодився вирушити на війну. Той розповів, що відсидів 10 років, залишалося ще 13 років.

"Ти був, як то кажуть, порушник, тепер — герой війни, — заявив голова ПВК. — Тому кожен із вас зробив внесок, якого, на жаль, багато хто не вносив. Одні дають драпака, інші йдуть вперед. Ті, кого навчали все життя, вони дають драпака, а ті, кого ніхто не вчив, вони йдуть — по фігу".

"Нам втрачати нічого", — зауважив у відповідь колишній в'язень.

"Ну зрозуміло. Одні живуть на теплих дачах, тому їм є, що втрачати. А інші, хоч їхня батьківщина, як кажуть, не дуже вітала, багатьох — з дитинства, однаково йдуть і роблять те, що повинні", — констатував Пригожин.

Як Пригожин виступив проти російських генералів

Нагадаємо, 1 жовтня голова Чечні Рамзан Кадиров запропонував розжалувати генералів, відповідальних за провали у війні, та відправити їх на передову. Його підтримав Євген Пригожин. Американський Інститут вивчення війни вважає, що ці заяви могли підірвати авторитет російського президента Володимира Путіна та спровокували невдоволення росіян військовим керівництвом. Однак спочатку мотивом демаршу Кадирова та Пригожина могло бути бажання Путіна призначити винних у невдачах армії РФ на Харківському напрямку.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що Путіна можуть усунути від влади, щоб не допустити ядерної війни. Його опонентами можуть стати генерали, а також група співробітників адміністрації президента, колишніх співробітників КДБ та військових на чолі з Пригожиним.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що причиною вибуху на Кримському мосту може бути внутрішній конфлікт у російських силових структурах. На його думку, представники ФСБ та ПВК хочуть "з'їсти" опонентів із Міноборони РФ та Генштабу.

Як повідомлялося, в середині вересня в мережі поширилося відео про те, як Пригожин вербує ув'язнених у "ПВК Вагнера". Російський бізнесмен пригрозив розстрілом за дезертирство тим, що відбувають тюремний термін, і пообіцяв помилування після пів року служби в ПВК. Загалом у російських колоніях завербували щонайменше 6 тисяч ув'язнених на війну проти України.