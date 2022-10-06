Путінська еліта готує держпереворот, щоб не допустити ядерної війни, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що якщо Путін вирішить застосувати ядерну зброю, від високопоставлених офіцерів, судячи з усього, варто чекати заколоту. Унаслідок глава Кремля піде у відставку або загине.

Related video

Звісно ж, малоймовірно, що російська військова еліта дозволить президенту Володимиру Путіну вдатися до ядерної зброї у війні проти України, яку він програє, про це повідомляє The Mirror із посиланням на неназвані джерела.

Журналісти цитують слова високопоставленого експерта з Великої Британії, який консультував уряд із питань, пов'язаних з РФ, і пишуть, що главу Кремля можуть повалити, якщо він наполягатиме на ядерному ударі.

"Військовий переворот — найімовірніший результат режиму Путіна", — пояснило джерело.

Повідомляється, що, на думку кремлівської еліти, ядерні погрози з боку РФ зараз працюють проти Заходу, проте, якщо Путін розпорядиться про використання ядерної зброї, від високопоставлених офіцерів, зважаючи на все, варто очікувати заколоту. Унаслідок Путін піде у відставку або загине.

"Зіткнувшись з нерозсудливістю Путіна і необхідністю запобігти ядерному удару, військові, швидше за все, влаштують переворот, щоб скинути його", — заявило джерело.

Друга група, від якої можна очікувати активних дій, — співробітники адміністрації президента РФ, колишні шпигуни КДБ та військові на чолі з Євгеном Пригожиним, який керує ПВК "Вагнера". Але зараз оточення Путіна вважає, що ядерна риторика є їхньою метою.

Так званий "кухар" Путіна 61-річний Пригожин бачиться найімовірнішим наступником глави російської держави.

Серед інших можливих варіантів розвитку подій — повстання народних мас, заворушення, від'єднання регіонів Сибіру, Далекого Сходу та Півночі.

Військові аналітики також дотримуються думки про те, що Путін може планувати атаки спецслужб на західну інфраструктуру, подібні до тих, які пошкодили газопровід "Північний потік".

Експерт із Росії Брюс Джонс вважає, що Росія має навіть більші можливості для проведення подібних секретних операцій, ніж для ведення масштабної війни в Україні.

Нагадаємо, що Путін розповів про повстання в Росії та сильну руку держави. Журналісти вважають, що російський президент зараз опинився у найскладнішій ситуації за весь час його влади, оскільки російські війська зазнають втрат в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що незважаючи на безперервні загрози, Росія не готує ядерний удар в Україні. Поки що немає очевидних ознак того, що Кремль неодмінно застосує ядерну зброю.