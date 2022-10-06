Путинская элита готовит госпереворот, чтобы не допустить ядерной войны, — СМИ

Журналисты пишут, что если Путин решит применить ядерное оружие, от высокопоставленных офицеров, судя по всему, стоит ожидать мятежа. В итоге глава Кремля, уйдет в отставку или погибнет.

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Представляется маловероятным, что российская военная элита позволит президенту Владимиру Путину прибегнуть к ядерному оружию в войне против Украины, которую он проигрывает, об этом сообщает The Mirror со ссылкой на неназванные источники.

Журналисты цитируют слова высокопоставленного эксперта из Великобритании, который консультировал правительство по вопросам, связанным с РФ, и пишут, что главу Кремля могут свергнуть, если он будет настаивать на ядерном ударе.

"Военный переворот — наиболее вероятный итог режима Путина", — пояснил источник.

Сообщается, что, по мнению кремлевской элиты, ядерные угрозы со стороны РФ сейчас работают против Запада, однако, если Путин распорядится об использовании ядерного оружия, от высокопоставленных офицеров, судя по всему, стоит ожидать мятежа. В итоге Путин, уйдет в отставку или погибнет.

"Столкнувшись с безрассудством Путина и необходимостью предотвратить ядерный удар, военные, скорее всего, устроят переворот, чтобы свергнуть его", — заявил источник.

Вторая группа, от которой можно ожидать активных действий, — сотрудники администрации президента РФ, бывшие шпионы КГБ и военные во главе с Евгением Пригожиным, который руководит ЧВК "Вагнера". Но сейчас окружение Путина считает, что ядерная риторика служит их цели.

Так называемый "повар" Путина 61-летний Пригожин видится наиболее вероятным преемником главы российского государства.

Среди других возможных вариантов развития событий — восстание народных масс, беспорядки, отсоединение регионов Сибири, Дальнего Востока и Севера.

Военные аналитики также придерживаются мнения о том, что Путин может планировать атаки спецслужб на западную инфраструктуру, подобные тем, которые повредили газопровод "Северный поток".

Эксперт по России Брюс Джонс считает, что Россия обладает даже большими возможностями для проведения подобных секретных операций, чем для ведения масштабной войны в Украине.

Напомним, что Путин рассказал о восстании в России и сильной руке государства. Журналисты считают, что российский президент сейчас оказался в самой сложной ситуации за все время его власти, поскольку российские войска несут потери в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что, несмотря на беспрерывные угрозы, Россия не готовит ядерный удар в Украине. Пока нет очевидных признаков того, что Кремль непременно применит ядерное оружие.