Путін намагається перекласти на генералів провину за провал ЗС РФ на Харківщині, — ISW

Глава Кремля, змінюючи керівництво Західного військового округу, може відволікати увагу незадоволеного невдачами армії суспільства.

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Президент Росії Володимир Путін спеціально проводить перестановки у Міністерстві оборони та Генеральному штабі, намагаючись перекласти на офіцерів провину за провал ЗС РФ на Харківському напрямку. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни ISW від 3 жовтня.

За даними аналітиків, призначення генерал-лейтенанта Романа Берднікова на посаду командувача Західного військового округу та відставка генерал-полковника Олександра Журавльова пов'язані з тим, що Володимир Путін шукає "винних" у провалі російських військ на Харківському напрямку.

У звіті сказано, що протягом кількох місяців підрозділи ЗВО були задіяні у бойових діях на Харківщині, проте чіткого командування не було видно. Журавльов не з'являвся на публіці та в інформаційному просторі досить довго, а Путін за короткий проміжок часу встиг змінити кількох командувачів Західного військового округу.

"Не виключено, що Путін намагається перенаправити зростаючий гнів за російські втрати в Харківській області та Лимані, призначивши нову особу на чільне місце. Призначення Бердникова також може бути спробою захистити генерал-полковника Олександра Лапіна, командувача Центрального військового округу, від поширеної критики за недавні. російські невдачі в районі Лимана. Путін може спробувати перекласти провину за майбутні російські втрати в Харківській і, можливо, Луганській областях на Берднікова", — припускають аналітики з ISW.

Фахівці також зазначають, що критика генерал-полковника Олександра Лапіна спровокувала розкол в інформаційному просторі серед націоналістів, а гнівними заявами на його адресу також відзначився голова Чечні Рамзан Кадиров, який запропонував застосувати ядерну зброю проти України.

"Призначення Берднікова може бути відволікаючим маневром для перенаправлення цього невдоволення, що росте", — підсумували в ISW, коментуючи кадрові перестановки серед командування ЗС РФ.

Варто зазначити, що після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку генерал-лейтенанта Романа Берднікова було знято з посади командувача Західного військового округу.

Також повідомлялося, що після провалу ЗС РФ у Лимані Рамзан Кадиров та Євген Пригожин публічно підірвали авторитет Володимира Путіна.