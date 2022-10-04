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Путін намагається перекласти на генералів провину за провал ЗС РФ на Харківщині, — ISW

Володимир Путін президент Росія Кремль
Путін намагається перекласти на генералів провину за провал ЗС РФ на Харківському напрямку

Глава Кремля, змінюючи керівництво Західного військового округу, може відволікати увагу незадоволеного невдачами армії суспільства.

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Президент Росії Володимир Путін спеціально проводить перестановки у Міністерстві оборони та Генеральному штабі, намагаючись перекласти на офіцерів провину за провал ЗС РФ на Харківському напрямку. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни ISW від 3 жовтня.

За даними аналітиків, призначення генерал-лейтенанта Романа Берднікова на посаду командувача Західного військового округу та відставка генерал-полковника Олександра Журавльова пов'язані з тим, що Володимир Путін шукає "винних" у провалі російських військ на Харківському напрямку.

У звіті сказано, що протягом кількох місяців підрозділи ЗВО були задіяні у бойових діях на Харківщині, проте чіткого командування не було видно. Журавльов не з'являвся на публіці та в інформаційному просторі досить довго, а Путін за короткий проміжок часу встиг змінити кількох командувачів Західного військового округу.

"Не виключено, що Путін намагається перенаправити зростаючий гнів за російські втрати в Харківській області та Лимані, призначивши нову особу на чільне місце. Призначення Бердникова також може бути спробою захистити генерал-полковника Олександра Лапіна, командувача Центрального військового округу, від поширеної критики за недавні. російські невдачі в районі Лимана. Путін може спробувати перекласти провину за майбутні російські втрати в Харківській і, можливо, Луганській областях на Берднікова", — припускають аналітики з ISW.

Фахівці також зазначають, що критика генерал-полковника Олександра Лапіна спровокувала розкол в інформаційному просторі серед націоналістів, а гнівними заявами на його адресу також відзначився голова Чечні Рамзан Кадиров, який запропонував застосувати ядерну зброю проти України.

"Призначення Берднікова може бути відволікаючим маневром для перенаправлення цього невдоволення, що росте", — підсумували в ISW, коментуючи кадрові перестановки серед командування ЗС РФ.

Варто зазначити, що після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку генерал-лейтенанта Романа Берднікова було знято з посади командувача Західного військового округу.

Також повідомлялося, що після провалу ЗС РФ у Лимані Рамзан Кадиров та Євген Пригожин публічно підірвали авторитет Володимира Путіна.