У Путіна назвали умову для застосування ядерної зброї проти України

Прояв емоцій у питаннях використання зброї масового ураження, за словами Дмитра Пєкова, є неприпустимим.

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Росія може застосувати ядерну зброю проти України лише відповідно до вонної доктрини країни. Цю інформацію під час пресконференції озвучив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Зокрема, він вирішив прокоментувати емоційну заяву глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова після провалу ЗС РФ на Лиманському напрямі. Керівник Чечні через деокупацію Лимана та вимушений відступ російських військ у Луганську область закликав Кремль перейти до "кардинальніших заходів", зокрема використовувати тактичну ядерну зброю проти України.

"Нам не вистачило Ізюма? Ми повинні проводити СВО у повному розумінні слова, а не заграватися. Використовувати будь-яку можливість і будь-яку зброю для захисту нашої території… На мою особисту думку, треба вживати кардинальніших заходів, аж до оголошення воєнного стану на прикордонних територіях та використання малопотужного ядерного озброєння. Не потрібно кожне рішення приймати з огляду на західно-американську спільноту — вона і так сказала та зробила багато проти нас", — додав Кадиров, коментуючи провал ЗС РФ на Лиманському напрямку.

Пєсков вважає, що керівники російських регіонів мають повне право висловлювати свою думку, однак у таких моментах слід стримувати свої емоції. Прессекретар Володимира Путіна наголосив, що Рамзан Кадиров "вніс великий внесок" у повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну, проте питання щодо застосування ядерної зброї Кремлем зараз не розглядається.

"У нас використання ядерної зброї відбувається на основі того, що викладено у відповідній доктрині", — продовжив Пєсков і додав, що інших передумов для застосування зброї масового ураження проти України бути не може.

У воєнній доктрині РФ, опублікованій на офіційному сайті Кремля, сказано, що Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на застосування проти неї або її союзників ЯЗ та інших видів зброї масового ураження, а також у разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено існування держави. Рішення про використання такого типу озброєння ухвалю особисто президент Володимир Путін.

Умовами для застосування ядерної зброї, як зазначено у військовій доктрині, є:

надходження достовірної інформації про старт балістичних ракет, за допомогою яких атакують РФ чи її союзників;

застосування противником ЯЗ чи інших видів зброї масового ураження по Росії чи її союзниках;

вплив противника на критично важливі державні або військові об'єкти РФ, виведення з ладу яких призведе до зриву дій у відповідь ядерних сил;

агресія проти РФ із застосуванням звичайної зброї за умови, якщо саме існування держави поставлене під загрозу.

Варто зазначити, що воєнна розвідка Міноборони України не відкидає застосування Росією ядерної зброї. За даними відомства, ЗС РФ можуть використовувати зброю масового ураження для удару вздовж лінії фронту, де дислокується особовий склад та бойова техніка української армії.

Також Фокус у своїй статті детально розбирав, наскільки реальною є загроза ядерного удару по Україні та розповідав, як громадянам вижити у разі застосування зброї масового ураження.