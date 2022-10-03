У Путина назвали условие для применения ядерного оружия против Украины

Проявление эмоций в вопросах использования оружия массового поражения, по словам Дмитрия Пекова, недопустимо.

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Россия может применить ядерное оружие против Украины только в соответствии с военной доктриной страны. Эту информацию во время пресс-конференции озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В частности, он решил прокомментировал эмоциональное заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова после провала ВС РФ на Лиманском направлении. Руководитель Чечни из-за деоккупации Лимана и вынужденного отступления российских войск в Луганскую область призывал Кремль перейти к более "кардинальным мерам", в том числе использовать тактическое ядерное оружие против Украины.

"Нам не хватило Изюма? Мы должны проводить СВО в полном смысле слова, а не заигрываться. Использовать любую возможность и любое оружие для защиты нашей территории… По моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения. Не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западно-американское сообщество — оно и так сказало и сделало многое против нас", — добавил Кадыров, комментируя провал ВС РФ на Лиманском направлении.

Песков считает, что руководители российских регионов имеют полное право выражать свое мнение, однако в таких моментах нужно сдерживать свои эмоции. Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что Рамзан Кадыров "внес большой вклад" в полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину, однако вопрос о применении ядерного оружия Кремлем сейчас не рассматривается.

"У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине", — продолжил Песков и добавил, что других предпосылок для применения оружия массового поражения против Украины быть не может.

В военной доктрине РФ, которая опубликована на официальном сайте Кремля, сказано, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ЯО и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Решение об использовании такого типа вооружения принимается лично президентом Владимиром Путиным.

Условиями для применения ядерного оружия, как прописано в военной доктрине, являются:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, с помощью которых будет атакована РФ или ее союзники;

применение противником ЯО или других видов оружия массового поражения в отношении России или ее союзников;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против РФ с применением обычного оружия при условии, если само существование государства поставлено под угрозу.

Стоит отметить, что военная разведка Минобороны Украины не исключает применение Россией ядерного оружия. По данным ведомства, ВС РФ могут использовать оружие массового поражения для удара вдоль линии фронта, где дислоцируется личный состав и боевая техника украинской армии.

Также Фокус в своей статье детально разбирал, насколько реальна угроза ядерного удара по Украине и рассказывал, как гражданам выжить в случае применения оружия массового поражения.