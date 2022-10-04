Путин пытается переложить на генералов вину за провал ВС РФ на Харьковщине, — ISW

Глава Кремля, меняя руководство Западного военного округа, может отвлекать внимание недовольного неудачами армии общества.

Related video

Президент России Владимир Путин специально проводит перестановки в Министерстве обороны и Генеральном штабе, пытаясь переложить на офицеров вину за провал ВС РФ на Харьковском направлении. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны ISW от 3 октября.

По данным аналитиков, назначение генерал-лейтенанта Романа Бердникова на должность командующего Западным военным округом и отставка генерал-полковника Александра Журавлева связаны с тем, что Владимир Путин ищет "виновных" в провале российских войск на Харьковском направлении.

В отчете сказано, что в течение нескольких месяцев подразделения ЗВО были задействованы в боевых действиях на Харьковщине, однако четкого командования не было видно. Журавлев не появлялся на публике и в информационном пространстве достаточно долго, а Путин за короткий промежуток времени успел сменить нескольких командующих Западным военным округом.

"Не исключено, что Путин пытается перенаправить растущий гнев за российские потери в Харьковской области и Лимане, назначив новое лицо на видное место. Назначение Бердникова также может быть попыткой оградить генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, от широко распространенной критики за недавние российские неудачи в районе Лимана. Путин может попытаться переложить вину за будущие российские потери в Харьковской и, возможно, Луганской областях на Бердникова", — предполагают аналитики из ISW.

Специалисты также отмечают, что критика генерал-полковника Александра Лапина спровоцировала раскол в информационном пространстве среди националистов, а гневными заявлениями в его адрес также отличился глава Чечни Рамзан Кадыров, предложивший применить ядерное оружие против Украины.

"Назначение Бердникова может быть отвлекающим маневром для перенаправления этого растущего недовольства", — подытожили в ISW, комментируя кадровые перестановки среди командования ВС РФ.

Стоит отметить, что после успешного контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении генерал-лейтенант Роман Бердников был снят с должности командующего Западным военным округом.

Также сообщалось, что после провала ВС РФ в Лимане Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин публично подорвали авторитет Владимира Путина.