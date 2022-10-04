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Путин пытается переложить на генералов вину за провал ВС РФ на Харьковщине, — ISW

Владимир Путин президент Россия Кремль
Путин пытается переложить на генералов вину за провал ВС РФ на Харьковском направлении

Глава Кремля, меняя руководство Западного военного округа, может отвлекать внимание недовольного неудачами армии общества.

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Президент России Владимир Путин специально проводит перестановки в Министерстве обороны и Генеральном штабе, пытаясь переложить на офицеров вину за провал ВС РФ на Харьковском направлении. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны ISW от 3 октября.

По данным аналитиков, назначение генерал-лейтенанта Романа Бердникова на должность командующего Западным военным округом и отставка генерал-полковника Александра Журавлева связаны с тем, что Владимир Путин ищет "виновных" в провале российских войск на Харьковском направлении.

В отчете сказано, что в течение нескольких месяцев подразделения ЗВО были задействованы в боевых действиях на Харьковщине, однако четкого командования не было видно. Журавлев не появлялся на публике и в информационном пространстве достаточно долго, а Путин за короткий промежуток времени успел сменить нескольких командующих Западным военным округом.

"Не исключено, что Путин пытается перенаправить растущий гнев за российские потери в Харьковской области и Лимане, назначив новое лицо на видное место. Назначение Бердникова также может быть попыткой оградить генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, от широко распространенной критики за недавние российские неудачи в районе Лимана. Путин может попытаться переложить вину за будущие российские потери в Харьковской и, возможно, Луганской областях на Бердникова", — предполагают аналитики из ISW.

Специалисты также отмечают, что критика генерал-полковника Александра Лапина спровоцировала раскол в информационном пространстве среди националистов, а гневными заявлениями в его адрес также отличился глава Чечни Рамзан Кадыров, предложивший применить ядерное оружие против Украины.

"Назначение Бердникова может быть отвлекающим маневром для перенаправления этого растущего недовольства", — подытожили в ISW, комментируя кадровые перестановки среди командования ВС РФ.

Стоит отметить, что после успешного контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении генерал-лейтенант Роман Бердников был снят с должности командующего Западным военным округом.

Также сообщалось, что после провала ВС РФ в Лимане Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин публично подорвали авторитет Владимира Путина.