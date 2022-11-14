В пограничной с Украиной областью Беларуси напечатают 50 000 повесток, — Генштаб ВСУ

По информации наших военных, срок тендера на печать бланков повесток мобилизованным в Брестской области — до 31 декабря 2022 года.

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В Беларуси военный комиссариат Брестской области, граничащей с Волынью и Ровненщиной, объявил тендер на печать 50 000 бланков повесток мобилизованным. Срок выполнения заказа — до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ за 264 сутки российского вторжения.

Российские войска пытаются удерживать временно захваченные территории и обустраивают оборонительные рубежи на левобережье Днепра. Вместе с тем, ведут наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных, 16 авиаударов, а также провели 15 обстрелов из РСЗО.

Угроза ракетных и авиаударов по прежнему остается высокой, потому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги, предупредили в Генштабе.

Российские войска обстреливали:

Слобожанское направление. Применялись минометы, ствольная и реактивная артиллерия. Атакам подверглись следующие районы: Амбарное, Анискино, Бударка, Волчанск, Каменка, Сосновка и Яблоновка Харьковской области.

Применялись минометы, ствольная и реактивная артиллерия. Атакам подверглись следующие районы: Амбарное, Анискино, Бударка, Волчанск, Каменка, Сосновка и Яблоновка Харьковской области. Купянское и Лиманское направления . ВС РФ здесь задействовали артиллерию разных типов. Ударам подверглись районы: Берестово, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; а также Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской и Невельское и Торское Донецкой области.

. ВС РФ здесь задействовали артиллерию разных типов. Ударам подверглись районы: Берестово, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; а также Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской и Невельское и Торское Донецкой области. Бахмутское направление. Здесь задействуется практически весь спектр артиллерии, удары наносятся по районам: Андреевки, Бахмута, Бахмутскому, Белогоровке, Верхнекаменном, Григорьевке, Клещиевке, Курдюмовке, Северному и Спорному Донецкой области.

Здесь задействуется практически весь спектр артиллерии, удары наносятся по районам: Андреевки, Бахмута, Бахмутскому, Белогоровке, Верхнекаменном, Григорьевке, Клещиевке, Курдюмовке, Северному и Спорному Донецкой области. Авдеевское направление. Применяется разнокалиберная артиллерия, ударам подверглись районы: Водяного, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области.

Применяется разнокалиберная артиллерия, ударам подверглись районы: Водяного, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области. Новопавловское направление . Задействовалась артиллерия разных типов, пострадали районы: Богоявленки, Большой Новоселки, Времевки, Угледара, Новополя, Павловки и Пречистовки Донецкой области.

. Задействовалась артиллерия разных типов, пострадали районы: Богоявленки, Большой Новоселки, Времевки, Угледара, Новополя, Павловки и Пречистовки Донецкой области. Запорожское направление. Применяются минометы, ствольная и реактивная артиллерия, ударам подверглись районы: Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Ольговское, Темировка Запорожской области.

Применяются минометы, ствольная и реактивная артиллерия, ударам подверглись районы: Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Ольговское, Темировка Запорожской области. Херсонское направление. Артобстрелы велись по населенным пунктам: Дудчаны, Золотая Балка, Николаевка, Милово и Чернобаевка Херсонской области.

В Луганской области сложилось сложное гуманитарное положение, и оккупанты планируют провести полную эвакуацию граждан из таких населенных пунктов, как Кременная, Северодонецк и Рубежное.

Ущерб оккупантов

Подтверждено поражение пункта управления одного из подразделений оккупационных войск в Горловке (Донецкая область). Результат удара:

уничтожены 7 грузовиков;

2 установки МТ-12 "Рапира";

ранения получили 15 оккупантов;

повреждены три транспортера МТ-ЛБ.

Удары ВСУ

Украинская авиация за сутки нанесла 17 ударов по местам нахождения личного состава, орудий и военной техники ВС РФ.

Ракетные войска поразили 2 пункта управления и 7 районов сосредоточения живой силы.

В Мариуполе появился телеканал "Мариуполь-24", который будет вести круглосуточное вещание. В сообщении Генштаба ВСУ отмечается, что на первом плане у оккупантов — пропаганда, а не потребности жителей оккупированного города.

Напомним, что в Украине погиб студент из Замбии, мобилизованный в ряды ВС РФ. Изучавшего ядерную инженерию иностранного студента в Москве осудили на девять лет за распространение наркотиков.

Ранее Фокус сообщал, что оккупант перепутал мультиварку с сейфом. По словам жительницы Херсонской области, российский военнослужащий в ее доме впервые увидел шкаф-купе.