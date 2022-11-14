Принял мультиварку за сейф: украинка рассказала о встрече с оккупантами (видео)

Жительницу Херсонской области также очень удивило, что российский военный только в ее доме впервые увидел шкаф-купе.

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Российские военные, которые оккупировали южные регионы Украины, не знают назначения элементарной бытовой техники и удивляются тому, как украинцы обустраивают свой быт. Об этом на камеру рассказала жительница одного из деоккупированных ВСУ населенных пунктов на юге Украины.

По словам украинки, во время оккупации в дом к ее семье пришел российский военный. Мужчина был очень неопрятный и худой. Сразу же он начал угрожать мирным жителям оружием — автоматом.

После этого оккупант начал ходить по дому, заглядываю во все комнаты. Дулом автомата военный открыл шкаф-купе, двери которого секундой позже закрылись самостоятельно. Российский военный очень удивился этому. Женщина предположила, что раньше он не видел такой техники.

На кухне оккупант наставил на хозяйку автомат и начал на нее кричать:

"Быстро скажи код от сейфа! Скажи код от сейфа!" — требовал он от женщины.

Хозяйка не могла понять, что военный имел в виду. Переспросив, она поняла, что российский оккупант принял за сейф для хранения денег и ценностей мультиварку — электроприбор для приготовления пищи.

На улице оккупант обратился уже к хозяину дома.

"Ничего себе, какой у тебя балаган", — удивился он.

Хозяин дома лишь позже понял, что захватчик так назвал металлическую арку, которую мужчина сделал для того, чтоб по ней плелся виноград.

Напомним, российские оккупанты традиционно вывезли из Херсона бытовую технику и сантехнику. В частности, и унитазы.

Фокус также писал о том, что российские военные под лозунгами "сохранения культурных ценностей" вывезли из Херсонского художественного музея имени Шовкуненко ценные произведения искусства XVII-XX веков. Оккупанты даже не позаботились о надлежащей транспортировке экспонатов. Картины обматывали тряпками и грузили в грузовики.