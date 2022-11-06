Оккупанты вывезли в Крым ценную коллекцию Херсонского художественного музея (фото)

Организаторы "эвакуации" предметов культурного наследия Украины не позаботились о надлежащей транспортировке экспонатов. Картины обматывали тряпками и грузили в грузовики.

Related video

Российские военные под лозунгами "сохранения культурных ценностей" вывезли из Херсонского художественного музея имени Шовкуненко ценные произведения искусства XVII-XX веков. Как сообщила в Facebook пресс-служба музея, имущество и коллекцию ценных из экспонатов были отправлены в Симферополь.

В публикации говорится, что оккупационные власти организовали до четырех десятков людей, которые с 31 октября по 1 ноября опустошали художественный музей. При этом организаторы грабежа даже не позаботились о надлежащих условиях транспортировки — картины не упаковывали специальным образом, а просто обматывали какими-то тряпками и грузили в фуры.

"1 ноября загрузили и вывезли в сопровождении вооруженных автоматами людей в гражданском три фуры и школьный автобус, 2 ноября — еще две фуры, 3 ноября забирали остатки автобусом уже без вооруженной охраны", — говорится в сообщении.

Какие именно экспонаты были вывезены из музея не уточняется, в материале говорится, что несомненно были украдены самые ценные предметы искусства XVII-XIX веков. Вместе с тем отмечается, что несмотря на доставку экспонатов на территорию временно оккупированного Крыма, не факт, что там будет последний пункт назначения.

Руководила так называемой эвакуацией "директор" музея Наталья Десятова, которой помогали несколько сотрудников, что согласились работать на россиян. А принимают коллекцию из Херсонского музея работники музея Наталья Кольцова и Инна Буренко, которые ранее уехали в Крым.

Коллекция Херсонского музея

Коллекция Херсонского художественного музея имени Шовкуненко насчитывает около двенадцати тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства различных периодов и тематических направлений. Ее основу составляют частное собрание известного санкт-петербургского коллекционера Марии Корниловской, коллекция бывшего художественного отдела Херсонского краеведческого музея, а также произведения из частных собраний Украины и мира.

[ + – ] Художественный музей им. Шовкуненко

Среди экспонатов музея находились работы украинских и зарубежных мастеров, таких как Иван Шишкин, Алексей Саврасов, Зинаида Серебрякова, Константин Крыжицкий, Николай Кузнецов, Николай Скадовский, Алексей Боголюбов, Константин Трутовский. Музей предлагал гостям также ознакомиться с китайскими вазами, японскими чернильными тушечницами и другими ценными предметами восточной культуры.

В музее также хранились уникальные произведения на религиозную тематику Михаила Шибанова, редкие иконы, образцы так называемых "северных писем" последней трети XVII века, церковные предметы и сакрально шитье XVIII-XIX веков.

В музее хранятся уникальные произведения на религиозную тематику Михаила Шибанова, редкие иконы, образцы так называемых "северных писем" последней трети XVII века, церковные предметы и сакрально шитье XVIII-XIX веков.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разграбили художественный музей в Мариуполе. Среди экспонатов были семь оригинальных шедевров — картины Куинджи, Айвазовского и Дубовского.