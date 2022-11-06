Окупанти вивезли в Крим цінну колекцію Херсонського художнього музею (фото)

Організатори "евакуації" предметів культурної спадщини України не подбали про належне транспортування експонатів. Картини обмотували ганчірками та вантажили у вантажівки.

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Російські військові під гаслами "збереження культурних цінностей" вивезли із Херсонського художнього музею імені Шовкуненка цінні витвори мистецтва XVII-XX століть. Як повідомила у Facebook пресслужба музею, майно та колекцію з цінних експонатів було відправлено в Сімферополь.

У публікації йдеться, що окупаційна влада організувала до чотирьох десятків людей, які з 31 жовтня по 1 листопада спустошували художній музей. При цьому організатори пограбування навіть не подбали про належні умови транспортування — картини не пакували спеціальним способом, а просто обмотували якимись ганчірками та вантажили у фури.

"1 листопада завантажили та вивезли у супроводі озброєних автоматами людей у цивільному три фури та шкільний автобус, 2 листопада — ще дві фури, 3 листопада забирали залишки автобусом уже без озброєної охорони", — йдеться у повідомленні.

Які саме експонати були вивезені з музею не уточнюється, у матеріалі йдеться, що безсумнівно вкрали найцінніші предмети мистецтва XVII-XIX століть. Водночас наголошується, що попри доставку експонатів на територію тимчасово окупованого Криму не факт, що там буде останній пункт призначення.

Керувала так званою евакуацією "директорка" музею Наталія Десятова, якій допомагали кілька співробітників, котрі погодилися працювати на росіян. А приймають колекцію з Херсонського музею працівниці музею Наталія Кольцова та Інна Буренко, які раніше виїхали в Крим.

Колекція Херсонського музею

Колекція Херсонського художнього музею імені Шовкуненка налічує приблизно дванадцять тисяч творів живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва різних періодів і тематичних напрямків. Її основу складають приватні збори відомої санкт-петербурзької колекціонерки Марії Корніловської, колекція колишнього мистецького відділу Херсонського краєзнавчого музею, а також твори з приватних зборів України та світу.

[ + – ] Художній музей ім. Шовкуненка

Серед експонатів музею були роботи українських і зарубіжних майстрів, таких як Іван Шишкін, Олексій Саврасов, Зінаїда Серебрякова, Костянтин Крижицький, Микола Кузнєцов, Микола Скадовський, Олексій Боголюбов, Костянтин Трутовський. Музей пропонував гостям також ознайомитись з китайськими вазами, японськими чорнильними каменями й іншими цінними предметами східної культури.

У музеї також зберігалися унікальні твори на релігійну тематику Михайла Шибанова, рідкісні ікони, зразки так званих "північних листів" останньої третини XVII століття, церковні предмети та сакральне шиття XVIII-XIX століть.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти пограбували художній музей у Маріуполі. Серед експонатів було сім оригінальних шедеврів — картини Куїнджі, Айвазовського та Дубовського.