Сприйняв мультиварку за сейф: українка розповіла про зустріч із окупантами (відео)

Жительку Херсонської області також дуже здивувало, що російський військовий лише в її будинку вперше побачив шафу-купе.

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Російські військові, які окупували південні регіони України, не знають призначення елементарної побутової техніки й дивуються, як українці облаштовують свій побут. Про це на камеру розповіла мешканка одного з деокупованих ЗСУ населених пунктів на півдні України.

За словами українки, під час окупації в будинок її сім'ї прийшов російський військовий. Чоловік був дуже неохайний і худий. Одразу ж він почав погрожувати мирним жителям зброєю — автоматом.

Після цього окупант почав ходити по хаті, зазираючи в усі кімнати. Дулом автомата військовий відчинив шафу-купе, двері якої секундою пізніше зачинилися самостійно. Російський військовий дуже здивувався. Жінка припустила, що раніше він не бачив такої техніки.

На кухні окупант наставив на господарку автомат і почав на неї кричати:

"Швидко скажи код від сейфа! Скажи код від сейфа!" — вимагав він від жінки.

Хазяйка не могла зрозуміти, що військовий мав на увазі. Перепитавши, вона зрозуміла, що російський окупант сприйняв як сейф для зберігання грошей і цінностей мультиварку — електроприлад для приготування їжі.

Надворі окупант звернувся вже до господаря будинку.

"Нічого собі, який у тебе балаган", — здивувався він.

Хазяїн будинку лише пізніше зрозумів, що загарбник так назвав металеву арку, яку чоловік зробив для того, щоб по ній плівся виноград.

Нагадаємо, російські окупанти традиційно вивезли з Херсона побутову техніку та сантехніку. Зокрема, й унітази.

Фокус також писав про те, що російські військові під гаслами "збереження культурних цінностей" вивезли з Херсонського художнього музею імені Шовкуненка цінні витвори мистецтва XVII-XX століть. Окупанти навіть не подбали про належне транспортування експонатів. Картини обмотували ганчірками та клали у вантажівки.