Росіяни викрали на Херсонщині понад 15 тисяч музейних цінностей, — ЦНС

Окрім унікальних картин, що перебувають в експозиціях музеїв Херсона та Нової Каховки, російські окупанти також вивезли з міста побутову техніку й унітази.

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Російські окупанти вкрали з музеїв і музейних фондів Херсона й області понад 15 тисяч експонатів і вивезли їх в окупований Крим. Такі цифри озвучили в Центрі національного спротиву.

За словами експертів Центру, днями в Сімферополь прибули чотири вантажівки з музейними цінностями, які окупанти викрали в самому Херсоні та Херсонській області. За попередніми даними, йдеться про 15 тисяч художніх полотен, серед яких є особливо цінні експонати.

У ЦНС також поінформували про те, що російські військові пограбували Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка. У постійній експозиції музею був іконопис XVII-початку XX століття, українське мистецтво ІІ половини XIX-початку XX століття. Також було представлено роботи сучасних художників.

Крім того, окупанти традиційно вивезли з міста побутову техніку та сантехніку. Зокрема й унітази.

Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка: чим він відомий

Це художній музей у місті Херсон, названий на честь українського художника Олексія Олексійовича Шовкуненка. Був відкритий 27 травня 1978 року. Розміщується в колишній будівлі міської ратуші, пам'ятки архітектури початку XX століття.

У 20-30 роки XX століття колекція музею поповнилася творами російських і західноєвропейських майстрів. Напередодні війни фонди музею налічували близько 700 експонатів. У роки фашистської окупації гітлерівці відвезли з Херсона в Німеччину та Румунію більшу частину музейних цінностей, у тому числі колекцію творів мистецтва.

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Художня колекція музею налічує понад 10 тисяч експонатів і є одним із найцікавіших музейних зібрань України. Тут представлені твори українського та зарубіжного живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, починаючи зі зразків російського іконопису XVII століття й до робіт сучасних херсонських художників.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти пограбували художній музей у Маріуполі. Серед експонатів було сім оригінальних шедеврів — картини Куїнджі, Айвазовського й Дубовського.

Фокус також писав про те, що російські військові під гаслами "збереження культурних цінностей" вивезли з Херсонського художнього музею імені Шовкуненка цінні витвори мистецтва XVII-XX століть. Окупанти навіть не подбали про належне транспортування експонатів. Картини обмотували ганчірками та вантажили у вантажівки.