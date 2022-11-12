Россияне похитили на Херсонщине более 15 тысяч музейных ценностей, — ЦНС

Кроме уникальных картин, находящихся в экспозициях музеев Херсона и Новой Каховки, российские оккупанты также вывезли из города бытовую технику и унитазы.

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Российские оккупанты украли из музеев и музейных фондов Херсона и области более 15 тысяч экспонатов и вывезли их в оккупированный Крым. Такие цифры озвучили в Центре национального сопротивления.

По словам экспертов Центра, на днях в Симферополь прибыли четыре грузовика с музейными ценностями, которые оккупанты похитили в самом Херсоне и Херсонской области. По предварительным данным речь идет о 15 тысячах художественных полотен, среди которых есть особо ценные экспонаты.

В ЦНС также проинформировали о том, что российские военные разграбили Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко. В постоянной экспозиции музея была иконопись XVII-начала XX века, украинское искусство II половины XIX-начала XX века. Также были представлены работы современных художников.

Кроме того, оккупанты традиционно вывезли из города бытовую технику и сантехнику. В частности, и унитазы.

Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко: чем он знаменит

Это художественный музей в городе Херсон, названный в честь украинского художника Алексея Алексеевича Шовкуненко. Был открыт 27 мая 1978 года. Размещается в бывшем здании городской ратуши, достопримечательности архитектуры начала XX века.

В 20-30 годы XX века коллекция музея пополнилась произведениями русских и западноевропейских мастеров. В преддверии войны фонды музея насчитывали около 700 экспонатов. В годы фашистской оккупации гитлеровцы увезли из Херсона в Германию и Румынию большую часть музейных ценностей, в том числе и коллекцию произведений искусства.

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Художественная коллекция музея насчитывает более 10 тысяч экспонатов и является одним из самых интересных музейных собраний Украины. Здесь представлены произведения украинской и зарубежной живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, начиная с образцов русской иконописи XVII века и до работ современных херсонских художников.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разграбили художественный музей в Мариуполе. Среди экспонатов были семь оригинальных шедевров — картины Куинджи, Айвазовского и Дубовского.

Фокус также писал о том, что российские военные под лозунгами "сохранения культурных ценностей" вывезли из Херсонского художественного музея имени Шовкуненко ценные произведения искусства XVII-XX веков. Оккупанты даже не позаботились о надлежащей транспортировке экспонатов. Картины обматывали тряпками и грузили в грузовики.