В РФ теперь могут мобилизировать на войну раненых: Путин подписал указ

Также в ВС РФ будут мобилизовать россиян со вторым гражданством. Ранее в законодательстве страны такие полномочия для Минобороны прописаны не были.

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В России на военную службу теперь будут призывать людей с ранениями. Соответсвующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

Документ разрешает людям, которые получили ранения и признаны военно-врачебной комиссией не годными к службе, по желанию продолжить ее по контракту на различных специальностях в ВС РФ.

Раньше такого пункта в законодательстве не было, как и отдельного регламента на набор персонала, работающего с ядерными зарядами, который теперь добавлен.

Кроме того, указ позволит заключать Минобороны контракты с иностранцами. Как уточнили правозащитники и эксперты, речь в указе идет о призыве на срочную службу россиян со вторым гражданством, что не можно было делать раньше.

Напомним, ранее в Минобороны Белоруси опровергли подготовку к мобилизации гражданских с последующей их отправкой на фронт в Украину. По словам государственного секретаря Совбеза РБ Александра Вольфовича, закупка военными комиссариатами различных форм, бланков и другой формализованной печатной продукции является стандартной ежегодной процедурой, обеспечивающей плановую работу комиссариатов.

Ранее СМИ сообщали о том, что президент Александр Лукашенко решил проводить в Беларуси скрытую мобилизацию. По данным источников белорусских журналистов, армия заинтересована прежде всего в резервистах, имеющих дефицитные для войск РФ военно-учетные специальности, например, в водителях.