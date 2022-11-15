У РФ тепер можуть мобілізувати на війну поранених: Путін підписав указ

Також у ЗС РФ мобілізуватимуть росіян із другим громадянством. Раніше у законодавстві країни таких повноважень для Міноборони не було прописано.

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У Росії на військову службу тепер призиватимуть людей із пораненнями. Відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін.

Документ дозволяє людям, які отримали поранення та визнані військово-лікарською комісією не придатними до служби, за бажанням продовжити її за контрактом на різних спеціальностях у ЗС РФ.

Раніше такого пункту в законодавстві не було, як і окремого регламенту на набір персоналу, який працює з ядерними зарядами, який наразі додали.

Крім того, указ дозволить укладати Міноборони контракти з іноземцями. Як уточнили правозахисники та експерти, в указі йдеться про призов на строкову службу росіян з другим громадянством, що не можна було робити раніше.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Білорусі спростували підготовку до мобілізації цивільних з подальшою їхньою відправкою на фронт в Україну. За словами державного секретаря Ради Безпеки РБ Олександра Вольфовича, закупівля військовими комісаріатами різних форм, бланків та іншої формалізованої друкованої продукції є стандартною щорічною процедурою, яка забезпечує планову роботу комісаріатів.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що президент Олександр Лукашенко вирішив проводити у Білорусі приховану мобілізацію. За даними джерел білоруських журналістів, армія зацікавлена насамперед у резервістах, які мають дефіцитні для військ РФ військово-облікові спеціальності, наприклад, у водіях.