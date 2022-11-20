У РФ почалися показові затримання мобілізованих за відмову воювати в Україні (відео)
У Бєлгороді влаштували показове затримання двох бійців, які письмово відмовилися виконувати накази. Наразі їм загрожує до 3 років позбавлення волі.
Командування російських військ розпочало показове затримання мобілізованих солдатів, які відмовилися воювати проти України. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Пітер проти мобілізації".
У Бєлгороді порушили кримінальні справи проти двох мобілізованих військовослужбовців за статтею 332 Кримінального кодексу РФ у частині 2.1 Невиконання наказу. Примітно, що затримання провели під час шикування на плацу та зняли все на камеру.
Затриманим загрожує від 2 до 3 років позбавлення волі. Водночас в Defense Express зазначають, що російським мобілізованим може загрожувати й до 10 років позбавлення волі, якщо сторона звинувачення доведе, що відмова виконувати наказ призвела до тяжких наслідків. Ситуація з показовим затриманням може стати акцією пропаганди РФ, щоб мобілізовані боялися писати відмову від участі у війні.
У виданні зазначають, що у РФ вже були випадки, коли мобілізовані не слухали старших офіцерів. Водночас затриманим, які опиняться в ув'язненні, може бути зустріч з вербувальниками "Групи Вагнера".
Нагадаємо, у Генштабі заявили, що в Білорусі завершилися навчання мобілізованих російських солдатів. Проте проблеми з постачанням залишилися.
Раніше повідомлялося, що Путін підписав указ про мобілізацію поранених та осіб із подвійним громадянством.