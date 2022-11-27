На шкарпетки військовим: у Курську волонтери почали збирати собачу шерсть

Тоді, як глава Міноборони РФ Шойгу відзвітував перед Путіним про повний порядок у забезпеченні російської армії, курські волонтери збирають чесану собачу вовну, щоб в'язати солдатам шкарпетки та пояси.

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Російські волонтери в Курську оголосили про збирання собачої шерсті, яка згодом піде на в'язання шкарпеток та поясів на військовослужбовців ЗС РФ. При цьому вони наголосили, що потрібна не стрижена, а вичесана шерсть тварин, повідомляє місцеве видання "Новини Курська".

Подібна ідея спала на думку волонтерам із групи допомоги армії "Золоті руки ангела". Вони оголосили збирання вичесаної собачої шерсті з будь-яких собак, щоб зв'язати теплий одяг солдатам, які перебувають на війні в Україні. За словами волонтерів, ця ініціатива є пілотним проєктом групи.

"У нас, як у кінологів, власників собак, попросили зібрати шерсть. 10 якісно вичесаних шпіців — шкарпетка для солдата, а з кавказця можна і светр зв'язати", — розповіли у групі "Собачники. Курськ".

У публікації було зазначено, що волонтери дуже переживають за те, щоб у окупантів "спини не хворіли і були в теплі".

Проблеми із забезпеченням у ЗС РФ

Тим часом міністр оборони РФ Сергій Шойгу ще 28 жовтня сміливо звітував перед президентом Володимиром Путіним про закінчення "часткової" мобілізації та заявив, що всі проблеми із забезпечення військовослужбовців вирішено. Те, що такі проблеми в окупантів існують, говорили не лише російські військкори, а й депутати Держдуми РФ.

Як повідомили журналісти видання "Газета.ru" під час "часткової" мобілізації у російських законодавців виникло питання — "а де гроші?". Зокрема, Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов і голова комітету з безпеки Василь Піскарьов звернулися до прокуратури з проханням розібратися, куди було витрачено виділені кошти на забезпечення тилу. Те, що ці гроші виділялися, заявив сам Картаполов в ефірі передачі пропагандиста Володимира Соловйова.

У тому самому Курську місцевий губернатор Роман Старовойт також дозволив собі критику на адресу Міноборони РФ. За його словами, у навчальних військових частинах області знаходяться солдати, які не мають необхідного спорядження.

"Десь нормально, а десь просто жах. Здивуюся, як у такому стані може знаходитися діюча навчальна частина Міноборони", — задав Старовойт риторичне питання.

Щоб не дратувати Кремль претензіями, деякі представники регіональної влади вирішили розпочати збір грошей на спорядження мобілізованим. Наприклад, у Бурятії у вересні збирали гроші на додаткове обмундирування та медикаменти, а в Новокузнецьку мер звітував про зібрану суму в 1,5 млн рублів.

Раніше повідомлялося, що військове командування РФ розпочало показове затримання мобілізованих солдатів, які відмовилися воювати проти України. Зокрема у Бєлгороді провели затримання військовослужбовців під час строю на плацу та зняли все на камеру.