Шойгу прозвітував перед Путіним про закінчення "часткової мобілізації" (відео)

Глава Міноборони РФ заявив, що всього було мобілізовано 300 тисяч людей. З них 82 тисячі після навчання вже були відправлені на війну, 218 тисяч проходять навчання на полігонах.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прозвітував перед президентом Володимиром Путіним про закінчення в країні часткової мобілізації. За його словами, всі завдання, зокрема щодо призову 300 тисяч осіб, оборонним відомством було виконано. Про це повідомляє агентство "РИА Новости".

Глава Міноборони РФ заявив, що відправлення громадян, призваних по мобілізації, так само як і вручення повісток завершилися 28 жовтня. Проте військкомати продовжать набір до Збройних сил добровольців і контрактників.

"Жодних додаткових завдань не планується. Військові комісаріати в межах СВО продовжать заходи щодо укомплектування військ лише за рахунок прийому добровольців і кандидатів на проходження служби за контрактом", — зазначив Шойгу.

У звіті міністр також навів дані про кількість призваних серед представників органів влади та бізнесменів. Згідно зі звітом, у межах "часткової мобілізації" було призвано 1,3 тисячі державних чиновників і 27 тисяч підприємців, з них 13 тисяч нібито пішли на військову службу добровольцями. Середній вік мобілізованих становив 35 років.

"13 тисяч громадян не чекаючи повісток проявили бажання виконати свій обов'язок і були відправлені у війська як добровольці", — стверджує Шойгу.

Також він повідомив, 82 тисячі після навчання вже були відправлені у місця бойових дій, з них 41 тисяча діють у складі підрозділів. Ще 218 тисяч військовослужбовців проходять підготовку на полігонах.

Міністр оборони країни-агресора визнав, що на початковому етапі були проблеми з постачанням і різними видами забезпечення для військовослужбовців, але наразі вони нібито всі вирішені.

Раніше повідомлялося, що за словами заступника начальника Генштабу ЗСУ Олексія Громова, в Україні мобілізаційні заходи відбуваються з 24 лютого і наразі активізації та збільшення темпів призову немає.

Водночас, начальник Київського міського військкомату Юрій Максимів заявив, що наразі існує необхідність у доукомплектації та доповненні ЗСУ, тому мобілізація в Україні продовжиться.