Мобілізація в Україні продовжиться, повістку слід чекати всім військовозобов'язаним, — військком

Повістки можуть вручати як у громадських місцях, так і за домашньою адресою, а рейди на порушників комендантської години також продовжаться, адже виявилося, що багато хто не перебував на військовому обліку.

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Начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки (військкомат, — ред.) Юрій Максимів заявив, що загальна мобілізація в Україні продовжиться. Це пов'язано з тим, що є необхідність доукомплектації та доповнення Збройних Сил України. Про це він розповів в інтерв'ю "ТСН".

За його словами, Україна має нарощувати свій потенціал та складову ЗСУ. Він зазначив, що для успішних контрнаступних дій потрібно мати велику кількість особового складу сил оборони.

"Я вважаю, що мобілізація продовжуватиметься. Це необхідність", — заявив Максимів.

Однак він додав, що мобілізаційні заходи в країні проводитимуть у міру потреби, а повістки варто чекати всім військовозобов'язаним чоловікам до 60 років.

"Поки ми воюємо — повинні гарантовано мати особовий склад не лише для оборони, а й для наступу, щоб звільнити наші землі. Повістку слід чекати всім військовозобов'язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто військовозобов'язаний", — сказав начальник центру комплектування.

Що буде, якщо РФ мобілізує 1 млн людей?

Відповідаючи на запитання журналіста, чи буде в Україні тотальна мобілізація, якщо в Росії зможуть призвати на війну 1 млн людей Юрій Максимів сказав, що зараз у країні найвищий ступінь мобілізаційних заходів.

"Просто може бути народне піднесення. Таке, яке було на початку війни — люди масово йшли в тероборону, створювали загони", — відповів він.

Де можна отримати повістку?

Вручення повісток у магазинах, торгових центрах, на блокпостах є законним, адже у законодавстві не зазначено, яким чином це може здійснюватись.

Роздача повісток порушникам комендантської години

Такі заходи поліції з підрозділами військкоматів продовжуватимуться й надалі. Юрій Максимів пояснив, що коли відбувся перший рейд, виявилося, що багато громадян порушували не лише комендантську годину, а й не перебували на військовому обліку.

"Наприклад, громадяни, які не перебували на військовому обліку, не з'являлися у військкомати після оповіщення. Можливість швидко дізнатися інформацію про конкретну людину є", — заявив головний військком столиці.

Нагадаємо, 19 жовтня ЗМІ повідомляли, що мільйону росіян заборонили виїзд із країни через мобілізацію. Після оголошення Володимиром Путіним часткової мобілізації до спеціальної бази ФСБ додали близько 400 тис. людей, а потім ця кількість збільшилася в 2,5 раза.

Раніше "Медуза" повідомляла, що друга хвиля мобілізація у РФ почнеться взимку, коли будуть розвантажені тренувальні табори та логістичні ланцюжки.