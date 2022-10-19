Мільйону росіян закрили виїзд за межі РФ через мобілізацію, — ЗМІ

До спеціальної бази ФСБ через кілька днів після оголошення Путіним мобілізації потрапили майже 400 тис. осіб. На сьогодні це число збільшилося майже у 2,5 рази.

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Влада РФ заборонила виїзд за межі країни приблизно мільйону громадян на тлі так званої часткової мобілізації. Про це повідомляє телеграм-канал Baza із посиланням на джерело.

За даними авторів публікації, у базі прикордонної служби Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ знаходяться майже мільйон росіян, виїзд за межі країни яким заборонено у зв'язку з мобілізацією. Через кілька днів після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації до бази було додано приблизно 400 тисяч людей, пише телеграм-канал.

"З плином часу база поповнювалася, і зараз там майже мільйон людей. Усім їм заборонено виїзд із країни", — йдеться у дописі.

Зі свого боку телеграм-канал Astra повідомив, що у відповідній базі знаходяться вже 1 025 703 людини.

[ + – ] Допис телеграм-каналу Astra

Нагадаємо, 14 жовтня президент РФ заявив, що протягом двох тижнів мобілізація завершиться. За його словами, Міноборони не планує жодних додаткових заходів щодо призову до Збройних Сил РФ, крім тих, що вже завершуються.

18 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін поки не планує завершувати мобілізацію. Однак він стверджує, що військкомати не перевищуватимуть встановлений указом поріг і призивають в армію понад 300 тисяч громадян.

За даними російських ЗМІ, взимку Кремль планує розпочати другу хвилю мобілізації.