Миллиону россиян закрыли выезд за пределы РФ в связи с мобилизацией, — СМИ

В специальную базу ФСБ спустя несколько дней после объявления Путиным мобилизации попали около 400 тыс. человек. На сегодняшний день это число увеличилось почти в 2,5 раза.

Related video

Власти РФ запретили выезд за пределы страны примерно миллиону граждан на фоне так называемой частичной мобилизации. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник.

По данным авторов публикации, в базе пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ находятся около миллиона россиян, выезд за пределы страны которым запрещен в связи с мобилизацией. Спустя несколько дней после объявления президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации в базу были добавлены около 400 тысяч человек, пишет телеграм-канал.

"С течением времени база пополнялась, и на данный момент там около миллиона человек. Всем им запрещен выезд из страны", — говорится в посте.

В свою очередь телеграм-канал Astra сообщил, что в соответствующей базе находятся уже 1 025 703 человека.

[ + – ] Пост телеграм-канала Astra

Напомним, 14 октября президент РФ заявил, что в течении двух недель мобилизация завершится. По его словам, Минобороны не планирует каких-либо дополнительных мероприятий по призыву в Воруженные Силы РФ, кроме тех, что уже завершаются.

18 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует завершать мобилизацию. Однако он утверждает, что Военкоматы не будут превышать установленный указом порог и призывать в армию более 300 тысяч граждан.

По данным российских СМИ, зимой Кремль планирует начать вторую волну мобилизации.