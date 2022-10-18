"Организовано плохо, виноват президент": журналисты узнали, как проходит мобилизация в РФ

По информации издания "Медуза" зимой в России начнется вторая волна мобилизации. Тогда будут разгружены тренировочные лагеря и логистические цепочки.

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В российской столице Москве решили остановить мобилизацию из-за того, что население "было фрустрировано" после ее объявления, а недовольство призывом только нарастало после облав военкомов на улицах города. В то же время в других регионах России объявляют дополнительный набор людей в российскую армию. Об этом сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле.

"Люди натурально попрятались. Они боятся и не уверены в будущем. Многие уехали. Уровень страха и недовольства только повышался. Москва превратилась совсем в другой город. Облавы у метро — это уже цирк с конями, надо было прекращать", — сказал собеседник журналистам.

Источник утверждает, что методы призыва придумали в российских силовых ведомствах, в первую очередь Министерстве обороны РФ.

По информации журналистов, по заказу администрации Путина в крупных городах России были проведены опросы об отношении к объявлению мобилизации. Выяснилось, что недовольны такой идеей не только в Москве.

"Четкий антипутинский тренд, даже среди тех, кто поддерживает "спецоперацию". Даже если человек за нее, все равно заявляет, что все организовано плохо, а виноват президент — он же поставил всех этих чиновников и военных", — сказал собеседник.

Поэтому в ближайшие дни мобилизация завершится и в Санкт-Петербурге, хоть план по набору там не выполнен.

Донабор в российскую армию

Близкий к Кремлю источник рассказал, что регионы, где мобилизация прошла успешно — без шума и скандалов, получают дополнительные "разнарядки". В среднем новые планы по дополнительному набору людей в 3-4 разы меньше, чем количество уже мобилизированных жителей.

Сообщается, что в крупных регионах по новых планам планируют призвать в среднем до 2-3 тысяч человек. Однако донабор будут проводить не везде и его не следует считать второй волной мобилизации.

Вторая волна начнется зимой

Источники журналистов считают, что настоящая вторая волна мобилизации в России начнется зимой, когда будут разгружены тренировочные лагеря и логистические цепочки. Предполагается, что зимой отправлять на фронт россиян будут "более точечно", привлекая к этому работодателей.

Для этого прокурор одного из регионов РФ отправила запрос "руководителям организаций, осуществляющих деятельность" на территории местного муниципалитета. В нем сообщается, что руководители должны предоставить правоохранителям данные мужчин, которые были рождены после 1988 года и годные к военной службе.

Напомним, 18 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует завершать мобилизацию. Однако он утверждает, что Военкоматы не будут превышать установленный указом порог и призывать в армию более 300 тысяч граждан.

14 октября президент РФ заявил, что в течении двух недель мобилизация завершится. По его словам, Минобороны не планирует каких-либо дополнительных мероприятий по призыву в Воруженные Силы РФ, кроме тех, что уже завершаются.