"В течение двух недель": Путин объявил о завершении мобилизации в РФ

По словам российского президента, Минобороны не планирует каких-либо дополнительных мероприятий по призыву в Воруженные Силы РФ, кроме тех, что уже завершаются.

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До конца октября в России завершатся мероприятие по частичной мобилизации мужчин и женщин на войну с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в пятницу, 14 октября.

"Эта работа уже заканчивается", – сказал российский президент, имея в виду частичную мобилизацию, о которой он объявил 21 сентября.

Путин также сказал, что сейчас в стране уже мобилизовано 222 тысячи человек из 300 тысяч. Он также добавил, что Минобороны РФ в начале частичной мобилизации предполагало меньшую цифру, чем заявленная.

Кроме того, президент РФ объявил о том, что в рамках частичной мобилизации ничего дополнительного не планируется.

Мобилизация 2022: что сейчас происходит в России

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Изначально речь шла о 300 тысяч резервистов, которые должны были направиться на войну в Украину. Но позже СМИ опубликовали информацию о том, что фактически речь идет о мобилизации миллиона мужчин.

Кроме того, под частичную мобилизацию попали и женщины. В некоторых регионах РФ женщин и девушек с медицинским образованием начали забирать на военные сборы. При этом среди призванных есть медсестры, которые несколько лет не работали по прямой специальности, и врачи-педиатры. Но военкомов это не смущает.

Практически сразу после речи Владимира Путина о начале мобилизации из РФ начали массово уезжать мужчины призывного возраста. В основном они пытаются попасть в страны Средней Азии. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в свое время даже высказал предположение, что количество мужчин, которые уже выехали из России, вдвое превышает количество мобилизованных.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ответ на частичную мобилизацию в РФ призвал российских военных сдаться в плен.

"Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия, под абсолютно справедливыми нашими ударами, потому что Украина в этой войне защищается", — сказал украинский президент.

Он заверил, что Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, цивилизованное обращение, сохранение в тайне обстоятельств, при которых военный сдался в плен и возможность не возвращаться в РФ.

Напомним, в России мобилизовали журналиста без ноги и москвича на инвалидной коляске. По информации журналистов, повестки в военкомат получили параатлет Дмитрий Игнатов, потерявший ногу во время службы в армии, и житель Москвы Олег Васильев со спинально-мышечной атрофией.

Кроме того, в Москве на войну в Украину призвали гражданина Узбекистана. Сирожа Набиев уже обратился в посольство, где ему посоветовали написать официальное заявление и не являться в военкомат, хотя повестка и требует это сделать в течении 24 часов.