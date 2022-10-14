"Протягом двох тижнів": Путін оголосив про завершення мобілізації в РФ

За словами російського президента, Міноборони не планує жодних додаткових заходів щодо призову до Збройних Сил РФ, крім тих, що вже завершуються.

Related video

До кінця жовтня у Росії завершиться захід щодо часткової мобілізації чоловіків і жінок на війну з Україною. Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час пресконференції у п'ятницю, 14 жовтня.

"Ця робота вже закінчується", — сказав російський президент, маючи на увазі часткову мобілізацію, яку він оголосив 21 вересня.

Путін також сказав, що зараз у країні вже мобілізовано 222 тисячі осіб із 300 тисяч. Він також додав, що Міноборони РФ на початку часткової мобілізації передбачало меншу цифру, ніж заявлена.

Крім того, президент РФ оголосив, що в межах часткової мобілізації нічого додаткового не планується.

Мобілізація 2022: що зараз відбувається в Росії

21 вересня 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Спочатку йшлося про 300 тисяч резервістів, які мали вирушити на війну в Україну. Але пізніше ЗМІ опублікували інформацію про те, що фактично йдеться про мобілізацію мільйона чоловіків.

Крім того, під часткову мобілізацію потрапили й жінки. У деяких регіонах РФ жінок і дівчат із медичною освітою почали забирати на військові збори. При цьому серед призваних є медсестри, які кілька років не працювали за прямою спеціальністю, та лікарі-педіатри. Але військкомів це не бентежить.

Практично відразу після промови Володимира Путіна про початок мобілізації з РФ почали масово їхати чоловіки призовного віку. Здебільшого вони намагаються потрапити до країн Середньої Азії. Секретар РНБО України Олексій Данілов свого часу навіть висловив припущення, що кількість чоловіків, які вже виїхали з Росії, удвічі перевищує мобілізованих.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський відповідь на часткову мобілізацію в РФ закликав російських військових здатися в полон.

"Здатися в український полон краще, ніж загинути під ударами нашої зброї, під абсолютно справедливими нашими ударами, тому що Україна у цій війні захищається", — сказав український президент.

Він запевнив, що Україна гарантує кожному російському солдату, який здасться в полон, цивілізоване поводження, збереження в таємниці обставин, за яких військовий здався в полон і можливість не повертатися в РФ.

Нагадаємо, в Росії мобілізували журналіста без ноги та москвича на інвалідному візку. За інформацією журналістів, повістки у військкомат отримали параатлет Дмитро Ігнатов, який втратив ногу під час служби в армії, та мешканець Москви Олег Васильєв зі спинально-м'язовою атрофією.

Крім того, у Москві на війну в Україну призвали громадянина Узбекистану. Сірожа Набієв уже звернувся до посольства, де йому порадили написати офіційну заяву і не з'являтися до військкомату, хоча повістка і вимагає це зробити протягом 24 годин.