У Росії мобілізували журналіста без ноги та москвича на інвалідному візку, – ЗМІ

За інформацією журналістів, повістки у військкомат отримали параатлет Дмитро Ігнатов, який втратив ногу під час служби в армії, та мешканець Москви Олег Васильєв зі спинально-м'язовою атрофією.

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У Росії зростає кількість випадків мобілізації громадян, які непридатні для служби в армії через свою інвалідність. Так, повістку у військкомат отримав 32-річний тележурналіст і параатлет Дмитро Ігнатов, повідомляє російське онлайн-видання "Подъем".

Журналісти розповідають, що Ігнатов десять років тому втратив ногу під час служби в армії.

"У 22 роки під час служби в армії в Сєвєродвінську на нього впала ракетна установка С-300, через це чоловікові довелося ампутувати ногу", — пише видання та уточнює, що Ігнатова називають "кіборгом із Росії".

[ + – ] Росіянин Дмитро Ігнатов втратив ногу під час служби в армії

Після реабілітації він працював ведучим на російських каналах "Москва 24" та "Матч ТВ", а також читав лекції про інвалідність. У 2019 році Ігнатов переплив Босфор із результатом 1 год та 8 хв.

На війну в Україну на інвалідному візку

Повістку в армію отримав і житель Москви Олег Васильєв, котрий пересувається на інвалідному візку. Як повідомляється на Instagram-сторінці "Диагноз –– жить", чоловік живе з діагнозом спинально-м'язова атрофія (СМА).

"Наші хлопці зі СМА настільки круті, що їм приходять повістки. І справді, навіщо їх лікувати?" — іронізують самі росіяни.

У повістці йдеться, що Васильєв має з'явитися 9 жовтня у військкомат Хорошівського району Москви.

[ + – ] Олег Васильєв отримав повістку, незважаючи на свій діагноз

Нагадаємо, що мобілізовані в РФ скаржаться на умови в бараках. Новобранці з Уфи та Челябінська мерзнуть, голодують і сплять у верхньому одязі на матрацах із клопами.

Фокус також писав про те, що росіяни, які потрапили в першу хвилю часткової мобілізації, влаштували збройний бунт у Бєлгородській області. Чоловіки були вкрай незадоволені умовами, в яких їм довелося бути, та зверненням командування.